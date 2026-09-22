دفاع مقدس؛ روایت ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار

آیتالله سیدمحسن طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: این ایام فرصت ارزشمندی برای گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، شهدای والامقام و همه رزمندگانی است که در هشت سال دفاع مقدس برای حفظ استقلال، تمامیت ارضی و ارزشهای انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.
وی افزود: در میان خیل عظیم شهدای دفاع مقدس، چهار هزار شهید گلستان جایگاه ویژهای دارند و یاد و نام این شهیدان باید همواره در جامعه زنده نگه داشته شود، چراکه امنیت و آرامشی که امروز از آن برخورداریم، مرهون فداکاری و ازخودگذشتگی آنان است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط دوران جنگ تحمیلی گفت: رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در شرایطی وارد میدان دفاع شدند که کشور با دشمنی گسترده و حمایت قدرتهای مختلف جهان از رژیم بعث عراق مواجه بود، اما با وجود این شرایط، ملت ایران اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
وحدت؛ رمز ایستادگی در دفاع مقدس
طاهری، وحدت مردم و پیروی از رهنمودهای امام خمینی(ره) را از عوامل مهم ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس دانست و گفت: آنچه توانست ملت ایران را در برابر دشمنان متحد و مقاوم نگه دارد، همین انسجام و تبعیت از رهبری بود.
وی ادامه داد: دفاع مقدس تنها یک تجربه نظامی برای ملت ایران نبود، بلکه به الگویی از مقاومت و ایستادگی برای مسلمانان و ملتهای مستضعف تبدیل شد و آثار این تجربه را میتوان در شکلگیری جریانهای مقاومت در منطقه مشاهده کرد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ایستادگی مبارزان اسلامی در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط، در کنار عوامل و شرایط خاص هر یک از این مناطق، از تجربههای مقاومت ملت ایران نیز تأثیر پذیرفته است و دفاع مقدس هشتساله ایران به الگویی برای مقابله با تجاوز و سلطهطلبی تبدیل شد.
ضرورت حفظ انسجام در برابر تهدیدها
طاهری با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: ملت ایران همچنان در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان نیازمند حفظ اتحاد و انسجام است و همان روحیهای که در دوران دفاع مقدس موجب عبور کشور از شرایط دشوار شد، امروز نیز میتواند زمینهساز تداوم ایستادگی ملت باشد.
وی افزود: مردم ایران در رخدادهایی که از آن با عنوان دفاع مقدس ۱۲ روزه و دفاع مقدس ۴۰ روزه یاد میشود، بار دیگر نشان دادند که در برابر تهدیدها از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع میکنند و اجازه نمیدهند فشار و دشمنی، اراده آنان را برای حفظ استقلال کشور تضعیف کند.
طاهری ادامه داد: امروز نیز حفظ وحدت و توجه به رهنمودهای رهبری از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه جامعه قرار گیرد. تجربه دفاع مقدس نشان داد هرگاه مردم در کنار یکدیگر قرار گرفتند و هدف مشترکی را دنبال کردند، دشمن نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
وی با اشاره به گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سال جاری گفت: امسال این مناسبت را در شرایطی گرامی میداریم که امت اسلامی و ملت ایران بار دیگر شهدایی را تقدیم انقلاب اسلامی کردهاند و یاد و خاطره این شهیدان در کنار شهدای دفاع مقدس زنده نگه داشته میشود و در رأس آنان امام شهید خامنهای قرار دارد.
وی اظهار کرد: شهدایی که در دورههای مختلف دفاع از کشور و ارزشهای اسلامی جان خود را فدا کردند، امروز در کنار شهدای هشت سال دفاع مقدس، گواهی بر استمرار راه ایثار و مقاومت هستند و جامعه باید نسبت خود را با این مسیر بهدرستی تعریف کند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا تنها به برگزاری آیینهای مناسبتی محدود نمیشود، بلکه باید فرهنگ ایثار، فداکاری، وحدت و مسئولیتپذیری که شهدا برای آن جان خود را فدا کردند، در جامعه استمرار پیدا کند.
طاهری خاطرنشان کرد: امیدواریم با ادامه دادن راه شهدا و حفظ ارزشهایی که آنان برای دفاع از آن جانفشانی کردند، بتوانیم در برابر آزمونهای پیش رو سربلند باشیم و مشمول دعای شهدا قرار گیریم.
وی گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا ضمن ادای احترام به امام خمینی(ره)، شهدای دفاع مقدس و همه شهدای مقاومت، بار دیگر بر اهمیت وحدت، انسجام و ایستادگی ملت ایران تأکید کنیم و یادمان باشد امنیت و استقلال امروز کشور، حاصل فداکاری نسلی است که در سختترین شرایط از ایران و ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع کرد.
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