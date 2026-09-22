ایمان و وحدت مردم، پشتوانه اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر سه‌شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از ایثارگران، جانبازان و آزادگان اظهار کرد: دفاع مقدس جلوه‌ای روشن از ایستادگی ملت ایران و نیروهای مسلح در برابر دشمنان بود و این مقاومت، امنیت و استقلال کشور را تثبیت کرد.

وی افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس در شرایطی مقابل رژیم بعث ایستاد که قدرت‌های مختلف از آن حمایت می‌کردند، اما ایمان، ایثار و حضور مردم اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اشغال دشمن باقی بماند.

استاندار گلستان با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: دشمن در کنار فشارهای مختلف، جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی را برای ایجاد ناامیدی در جامعه دنبال می‌کند، اما وحدت و انسجام مردم، مسئولان و نیروهای مسلح می‌تواند این فشارها را خنثی کند.

طهماسبی حضور مردم را یکی از پایه‌های اصلی اقتدار کشور دانست و گفت: پشتیبانی مردم از نظام و نیروهای مسلح، سرمایه‌ای مهم برای حفظ امنیت و عبور از شرایط دشوار است.

وی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی و فناوری کشور، نقش نیروهای مسلح را در تأمین امنیت ایران و منطقه مهم ارزیابی کرد و افزود: اقتدار دفاعی کشور نتیجه سال‌ها تلاش، خودباوری و ایستادگی ملت ایران است.

استاندار گلستان از خانواده شهدا، ایثارگران، آزادگان و جانبازان و همچنین برگزارکنندگان مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس قدردانی کرد.