هرمزگان در خط مقدم دفاع از تنگه هرمز نیازمند پشتیبانی ویژه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار با علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: امروز نسل ما در برابر یک رسالت بزرگ تاریخی قرار گرفته و باید با استقامت، مجاهدت و حرکت در مسیر ولایت، مسئولیتی را که بر دوش آن گذاشته شده است به شایستگی به انجام برساند.



وی افزود: ملت ایران باید با استحکام در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت کند و اجازه ندهد فرصت تاریخی نقش‌آفرینی در حرکت تمدنی اسلام از این نسل گرفته شود.



نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به شرایط ویژه این استان در تحولات اخیر، تصریح کرد: هرمزگان به دلیل موقعیت جغرافیایی، مجاورت با تنگه هرمز، حضور مراکز مهم نظامی و برخورداری از سواحل و جزایر متعدد، در خط مقدم مقابله با تهدیدات دشمن قرار دارد و طبیعی است که حجم مأموریت‌ها و نیازهای دفاعی این استان با بسیاری از استان‌های کشور متفاوت باشد.



آیت‌الله عبادی‌زاده ادامه داد: علاوه بر نیروهای بومی استان، شمار قابل توجهی از رزمندگان سایر استان‌های کشور نیز در هرمزگان مستقر شده‌اند و همین مسئله مسئولیت پشتیبانی از نیروهای حاضر در منطقه را افزایش داده است.



وی با اشاره به گستردگی سواحل هرمزگان گفت: با احتساب سواحل سرزمینی و جزایر، حدود دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در استان وجود دارد و تأمین امنیت و پوشش دفاعی چنین گستره‌ای، نیازمند امکانات و پشتیبانی متناسب با شرایط منطقه است.



وی اضافه کرد: گاهی نیروهای نظامی در سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و با حداقل امکانات در مناطق عملیاتی مستقر هستند و ضروری است امکانات مورد نیاز آنان، به‌ویژه در حوزه‌های رفاهی و پشتیبانی، با سرعت و جدیت بیشتری تأمین شود.



آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به نمونه‌هایی از مشکلات نیروهای مستقر در مناطق گرمسیری استان هرمزگان، گفت: حتی تأمین آب خنک و یخ در برخی نقاط دوردست عملیاتی به یک مسئله جدی تبدیل می‌شود و چنین نیازهایی شاید در ظاهر ساده به نظر برسد، اما مستقیماً بر شرایط حضور نیروها در میدان اثرگذار است.



وی بیان کرد: مجموعه‌ای از نیازهای اولویت‌دار نیروهای مستقر در استان جمع‌بندی و برای مسئولان مربوط ارسال شده و خوشبختانه نسبت به پیگیری این مسائل نیز توجه ویژه‌ای صورت گرفته است.



نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین از نقش مردم استان در همراهی با نیروهای مسلح تقدیر کرد و گفت: مردم هرمزگان در سخت‌ترین مقاطع در کنار نیروهای نظامی باقی ماندند و شهرها و مناطق خود را ترک نکردند؛ این ایستادگی و همراهی، برگ دیگری از رشادت و وفاداری مردم این استان به ایران اسلامی است.



آیت‌الله عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: شورا یکی از ظرفیت‌های مترقی در اندیشه اسلامی و یکی از جلوه‌های مهم مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی است، اما هنوز نتوانسته‌ایم از همه ظرفیت این نهاد در نظام حکمرانی کشور استفاده کنیم.



وی با بیان اینکه نظام شورایی می‌تواند به عنوان بخشی از الگوی حکمرانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: لازم است در سطح ملی باب گفت‌وگو و گفتمان‌سازی درباره جایگاه شوراها باز شود و طرح‌های کارشناسی برای افزایش نقش آنها در ساختار حکمرانی کشور تدوین و به مجلس ارائه شود.



وی با اشاره به جمع قابل توجه هرمزگانی‌های مقیم هرمزگان، گفت: چند سال است در تلاش هستیم مجموعه‌ای فرهنگی و اجتماعی با محوریت یک مسجد یا مرکز مشخص برای هرمزگانی‌های مقیم تهران ایجاد شود تا نخبگان، فعالان و شهروندان هرمزگانی بتوانند در یک فضای منسجم با یکدیگر ارتباط داشته باشند.



امام جمعه بندرعباس افزود: انسجام این ظرفیت انسانی می‌تواند علاوه بر تقویت پیوندهای فرهنگی و اجتماعی، در حل بخشی از مسائل هرمزگانی‌های مقیم تهران و حتی کمک فکری و تخصصی به توسعه استان مؤثر باشد.