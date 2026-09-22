دستگیری ۲ رمال در نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مهدوی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر سرقت طلا و جواهرات شهروندان توسط افرادی که با ادعای رمالی و طلسم سحر از اعتماد آنان سوءاستفاده میکردند، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان نور قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی نور با انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی، موفق به شناسایی متهمان شدند و در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از استانهای همجوار، یک زن و مرد را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نور تصریح کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری طلا و جواهرات مسروقه به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال کشف کردند.
مهدوی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
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