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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

دستگیری ۲ رمال در نور

دستگیری ۲ رمال در نور

نور- فرمانده انتظامی نور از شناسایی و دستگیری یک زن و مرد که با ادعای رمالی و طلسم سحر اقدام به سرقت طلا و جواهرات شهروندان می‌کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مهدوی، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر سرقت طلا و جواهرات شهروندان توسط افرادی که با ادعای رمالی و طلسم سحر از اعتماد آنان سوءاستفاده می‌کردند، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان نور قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی نور با انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضائی، موفق به شناسایی متهمان شدند و در عملیاتی غافلگیرانه در یکی از استان‌های همجوار، یک زن و مرد را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نور تصریح کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیری طلا و جواهرات مسروقه به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال کشف کردند.

مهدوی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6955505

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