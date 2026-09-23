دهقان: دفاع مقدس بخشی از هویت تاریخی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علی دهقان شب چهارشنبه در حاشیه رزمایش «جانفدا» که به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حضور بسیجیان و اقشار مختلف مردم در مقابل مسجد جامع بهاباد برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، آزادگان و ایثارگران اظهار کرد: دوران دفاع مقدس، حافظه تاریخی و نماد هویت اصیل ملت ایران است.
وی افزود: مردم ایران در دوران دفاع مقدس با ایستادگی و مقاومت جانانه خود، از ارزشهای اسلامی و ملی کشور دفاع کردند و امروز نیز همان روحیه ایثار و مقاومت باید در نسلهای جدید تداوم پیدا کند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد با اشاره به برگزاری رزمایش «جانفدا» تصریح کرد: این رزمایش بیانگر آمادگی نیروهای بسیجی و جلوهای از انسجام مردم و نیروهای مقاومت برای صیانت از امنیت ملی و اقتدار کشور است.
دهقان ادامه داد: «جانفدا» بازآفرینی روحیه حماسی دوران دفاع مقدس و تجدید پیمان نسل امروز با آرمانهای شهداست و حضور پرشور مردم در این رزمایش، پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع از کشور را نشان میدهد.
وی خاطرنشان کرد: آمادگی نیروهای مقاومت، برخاسته از ایمان، هوشیاری و روحیه ایثار است و بسیجیان و نیروهای مقاومت خود را برای مقابله با تهدیدهای مختلف و پاسداری از امنیت و حریم مقدسات آماده نگه میدارند.
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