جلسه کابینه امنیتی اسرائیل و بررسی ۳ سناریو در مورد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه دیشب دستور برگزاری نشست امنیتی کابینه اسرائیل برای ارزیابی وضعیت امنیتی منطقه را صادر کرد.

منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این نشست در پی تهدیدات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران و در میان برآوردهای مقامات ارشد اسرائیلی مبنی بر احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران در آینده نزدیک برگزار شد.

ترامپ در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، مدعی شد که انتظار دارد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر، به توافق با ایران دست یابد. وی در ادامه تهدیدات واهی خود علیه ایران گفت که با یک «تصمیم بزرگ» روبروست: اینکه آیا برای رسیدن به توافق با ایران تلاش کند یا به دنبال نابودی آن باشد.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک افسر ارشد صهیونیست گزارش داد که ارتش اسرائیل خود را برای سه سناریو آماده می‌کند:

اول: مقابله با حمله موشکی به سرزمین‌های اشغالی.

دوم: آغاز عملیات نظامی مشترک و جدید علیه ایران با حمایت آمریکا.

و سوم: حمله انفرادی ارتش رژیم صهیونیستی به ایران.

«یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیش از این تهدید کرده بود که اگر تهران حمله‌ای علیه اسرائیل انجام دهد، زیرساخت‌ها و تأسیسات انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه گذشته، علیه ایران وارد جنگ شدند و تهران نیز با حملاتی سهمگین به سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه، به این حملات پاسخ داد.