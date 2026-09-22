به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماندیشی نویسندگان دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه عصر سهشنبه همزمان با ۳۱ شهریور، سالروز آغاز دفاع مقدس و در آستانه هفته گرامیداشت دفاع مقدس، در سالن جلسات حوزه هنری استان برگزار شد.
در این نشست جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و فعالان عرصه ادبیات پایداری حضور داشتند و درباره راههای تقویت جریان نویسندگی، تولید آثار ادبی و پاسداشت روایتهای ماندگار مقاومت به تبادل نظر پرداختند.
سیدمیثم محمدی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه نیز در این برنامه حضور داشت و نویسندگان شرکتکننده ضمن معرفی خود، سوابق فعالیتهای ادبی و پژوهشی و همچنین پروژهها و آثار در دست اقدام خود در حوزه ادبیات پایداری و دفاع مقدس را تشریح کردند.
حاضران در ادامه درباره موضوعات و محورهای محتوایی آثار خود و میزان پیشرفت پروژهها توضیحاتی ارائه کردند و بخشی از دغدغهها، تجربهها و چالشهای موجود در مسیر تولید آثار ادبی را با یکدیگر در میان گذاشتند.
ثبت روایتهای مردمی، جمعآوری خاطرات شفاهی و تبدیل این گنجینه روایی به آثار مکتوب از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود و نویسندگان بر ضرورت توجه جدی به این ظرفیت برای ماندگاری تجربههای دوران دفاع مقدس تأکید کردند.
در بخش دیگری از این برنامه، ظرفیتهای موجود برای شناسایی، ثبت و تدوین روایتهای مردمی از جنگ تحمیلی اخیر مورد بررسی قرار گرفت و بر مستندسازی تجربهها و خاطرات مردم و تبدیل این روایتها به آثار ماندگار ادبی تأکید شد.
کرمانشاه به عنوان یکی از استانهای اثرگذار در دوران دفاع مقدس، از ظرفیت گستردهای در زمینه خاطرات، حماسهها و روایتهای مردمی برخوردار است و ثبت و انتشار این روایتها میتواند در انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و پایداری به نسلهای آینده نقش داشته باشد.
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