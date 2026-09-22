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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۶

نیکفر: نویدکیا و بازیکنان از خودگذشتگی کردند

نیکفر: نویدکیا و بازیکنان از خودگذشتگی کردند

اصفهان -مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: باید از محرم نویدکیا و بازیکنان تیم تشکر کنم که با ازخودگذشتگی و به دلیل وفاداری به سپاهان، علی‌رغم پیشنهادهای بهتر به کار خود در اصفهان ادامه دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نیکفر شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه آکادمی کاراته این باشگاه اظهار کرد: خوشحالم رشته کاراته که استعدادهای زیادی در استان اصفهان دارد را دوباره به جمع تیم‌های باشگاه اضافه کردیم.

وی افزود: امیدوارم با برنامه‌ریزی مدون در مسابقات داخلی و برون‌مرزی حضور یابیم و کسب افتخار کنیم؛ برای باشگاه سپاهان افتخار است که با حمایت شرکت فولاد مبارکه در توسعه ورزش استان نقش‌آفرینی کند.

نیکفر تصریح کرد: امیدوارم نهالی که امسال دوباره کاشته شد تبدیل به درخت تنومندی شود که برای کشور عزیزمان افتخار کسب کند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص ملی‌پوشان فوتبال این باشگاه گفت: با حمایت شرکت فولاد مبارکه علی‌رغم همه مشکلاتی که ناشی از جنگ ظالمانه وجود داشت، توانستیم ارکان اصلی و کیفیت تیم فوتبال را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: نگران بودیم که آیا می‌توانیم به تیم‌داری ادامه دهیم که موفق شدیم این کار را انجام دهیم، باید از محرم نویدکیا و بازیکنان تیم تشکر کنم که با ازخودگذشتگی و به دلیل وفاداری به سپاهان، علی‌رغم پیشنهادهای بهتر به کار خود در اصفهان ادامه دادند.

نیکفر تصریح کرد: بازیکنان ما پیشنهادهای بسیار خوبی از تیم‌های دیگر داشتند اما ترجیح دادند به تیم خود وفادار باشند؛ مانند همیشه برای قهرمانی می‌جنگیم.

کد مطلب 6955546

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