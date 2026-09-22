نیکفر: نویدکیا و بازیکنان از خودگذشتگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نیکفر شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه آکادمی کاراته این باشگاه اظهار کرد: خوشحالم رشته کاراته که استعدادهای زیادی در استان اصفهان دارد را دوباره به جمع تیمهای باشگاه اضافه کردیم.
وی افزود: امیدوارم با برنامهریزی مدون در مسابقات داخلی و برونمرزی حضور یابیم و کسب افتخار کنیم؛ برای باشگاه سپاهان افتخار است که با حمایت شرکت فولاد مبارکه در توسعه ورزش استان نقشآفرینی کند.
نیکفر تصریح کرد: امیدوارم نهالی که امسال دوباره کاشته شد تبدیل به درخت تنومندی شود که برای کشور عزیزمان افتخار کسب کند.
مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص ملیپوشان فوتبال این باشگاه گفت: با حمایت شرکت فولاد مبارکه علیرغم همه مشکلاتی که ناشی از جنگ ظالمانه وجود داشت، توانستیم ارکان اصلی و کیفیت تیم فوتبال را حفظ کنیم.
وی ادامه داد: نگران بودیم که آیا میتوانیم به تیمداری ادامه دهیم که موفق شدیم این کار را انجام دهیم، باید از محرم نویدکیا و بازیکنان تیم تشکر کنم که با ازخودگذشتگی و به دلیل وفاداری به سپاهان، علیرغم پیشنهادهای بهتر به کار خود در اصفهان ادامه دادند.
نیکفر تصریح کرد: بازیکنان ما پیشنهادهای بسیار خوبی از تیمهای دیگر داشتند اما ترجیح دادند به تیم خود وفادار باشند؛ مانند همیشه برای قهرمانی میجنگیم.
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