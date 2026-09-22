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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

بی‌حجابی و بدحجابی به زخمی جانکاه بر پیکر جامعه تبدیل شده است

بی‌حجابی و بدحجابی به زخمی جانکاه بر پیکر جامعه تبدیل شده است

نماینده مردم کاشان در مجلس با اشاره به موضوع حجاب اظهار کرد: بی‌حجابی و بدحجابی به زخمی جانکاه بر پیکر ارزش‌های جامعه تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی معینی آرانی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ شهریور) مجلس اظهار کرد: کشور در شرایطی قرار گرفته که تحولات بین‌المللی، فشارهای اقتصادی و مطالبات انباشته مردم، فشار قابل توجهی بر جامعه وارد کرده است.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات عرصه بین‌الملل گفت: منطقه در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار دارد. جنایات رژیم صهیونیستی در خاورمیانه و به‌ویژه علیه مردم فلسطین، اقدامات دولت آمریکا علیه ملت ایران و تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای نشان می‌دهد که آنها نه اراده‌ای برای صلح و نه شجاعت پذیرش حقیقت را دارند.

نماینده مردم کاشان در مجلس افزود: در چنین شرایطی، راه کشور چیزی جز مقاومت و ایستادگی همراه با حفظ وحدت و انسجام ملی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری نیست. شعار ما «هیهات منا الذله» است و یک کلام، انسجام و انتقام.

معینی آرانی با هشدار نسبت به پیامدهای هرگونه ماجراجویی علیه ایران تصریح کرد: امروز بیش از گذشته روشن شده است که امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز، تأسیسات راهبردی و آرامش ملت‌های منطقه از یکدیگر جدا نیستند و هر اقدام ماجراجویانه علیه ایران، تنها یک کشور را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه ثبات سراسر منطقه را تهدید می‌کند.

وی در ادامه به مشکلات داخلی اشاره کرد و گفت: در کنار تحولات پیچیده بین‌المللی، مسائل داخلی نیز وجود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را فرسوده کند. مردم می‌پرسند مسئولان برای گرانی، تورم، معیشت، مسکن، تولید، آب و برق چه اقدامی انجام داده‌اند؟

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تورم فشار سنگینی بر طبقات متوسط و ضعیف وارد کرده و تولیدکنندگان نیز زیر بار هزینه انرژی، سرمایه در گردش، مالیات، بیمه و رکود بازار قرار دارند. جوانان نگران اشتغال، خانواده‌ها دغدغه معیشت و بازنشستگان نگران آینده خود هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت حقوق و بیمه بازنشستگان کشوری و لشکری افزود: ناترازی انرژی نیز به یکی از جدی‌ترین مسائل کشور تبدیل شده است و مردم حق دارند بدانند برای حل این مشکلات چه افقی ترسیم شده و مسئول مستقیم هر بخش چه کسی است.

معینی آرانی همچنین با اشاره به موضوع حجاب اظهار کرد: بی‌حجابی و بدحجابی به زخمی جانکاه بر پیکر ارزش‌های جامعه تبدیل شده است. سکوت در برابر این روند به معنای پذیرش فروپاشی ارزش‌های اخلاقی است و مسئولان باید برای این معضل چاره‌اندیشی کنند.

نماینده مردم کاشان در مجلس در پایان با انتقاد از قطعی برق خواستار توجه هیئت‌رئیسه مجلس به مسائل بازنشستگان فرهنگی شد و گفت: طرح دوفوریتی مربوط به بازنشستگان فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد و همچنین لازم است توجه ویژه‌ای به نیروهای شرکتی شود.

کد مطلب 6955034
زهرا علیدادی

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