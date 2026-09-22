به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی معینی آرانی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ شهریور) مجلس اظهار کرد: کشور در شرایطی قرار گرفته که تحولات بین‌المللی، فشارهای اقتصادی و مطالبات انباشته مردم، فشار قابل توجهی بر جامعه وارد کرده است.

وی با اشاره به شرایط منطقه و تحولات عرصه بین‌الملل گفت: منطقه در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار دارد. جنایات رژیم صهیونیستی در خاورمیانه و به‌ویژه علیه مردم فلسطین، اقدامات دولت آمریکا علیه ملت ایران و تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای نشان می‌دهد که آنها نه اراده‌ای برای صلح و نه شجاعت پذیرش حقیقت را دارند.

نماینده مردم کاشان در مجلس افزود: در چنین شرایطی، راه کشور چیزی جز مقاومت و ایستادگی همراه با حفظ وحدت و انسجام ملی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری نیست. شعار ما «هیهات منا الذله» است و یک کلام، انسجام و انتقام.

معینی آرانی با هشدار نسبت به پیامدهای هرگونه ماجراجویی علیه ایران تصریح کرد: امروز بیش از گذشته روشن شده است که امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز، تأسیسات راهبردی و آرامش ملت‌های منطقه از یکدیگر جدا نیستند و هر اقدام ماجراجویانه علیه ایران، تنها یک کشور را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه ثبات سراسر منطقه را تهدید می‌کند.

وی در ادامه به مشکلات داخلی اشاره کرد و گفت: در کنار تحولات پیچیده بین‌المللی، مسائل داخلی نیز وجود دارد که بی‌توجهی به آنها می‌تواند سرمایه اجتماعی کشور را فرسوده کند. مردم می‌پرسند مسئولان برای گرانی، تورم، معیشت، مسکن، تولید، آب و برق چه اقدامی انجام داده‌اند؟

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تورم فشار سنگینی بر طبقات متوسط و ضعیف وارد کرده و تولیدکنندگان نیز زیر بار هزینه انرژی، سرمایه در گردش، مالیات، بیمه و رکود بازار قرار دارند. جوانان نگران اشتغال، خانواده‌ها دغدغه معیشت و بازنشستگان نگران آینده خود هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت حقوق و بیمه بازنشستگان کشوری و لشکری افزود: ناترازی انرژی نیز به یکی از جدی‌ترین مسائل کشور تبدیل شده است و مردم حق دارند بدانند برای حل این مشکلات چه افقی ترسیم شده و مسئول مستقیم هر بخش چه کسی است.

معینی آرانی همچنین با اشاره به موضوع حجاب اظهار کرد: بی‌حجابی و بدحجابی به زخمی جانکاه بر پیکر ارزش‌های جامعه تبدیل شده است. سکوت در برابر این روند به معنای پذیرش فروپاشی ارزش‌های اخلاقی است و مسئولان باید برای این معضل چاره‌اندیشی کنند.

نماینده مردم کاشان در مجلس در پایان با انتقاد از قطعی برق خواستار توجه هیئت‌رئیسه مجلس به مسائل بازنشستگان فرهنگی شد و گفت: طرح دوفوریتی مربوط به بازنشستگان فرهنگی باید در دستور کار قرار گیرد و همچنین لازم است توجه ویژه‌ای به نیروهای شرکتی شود.