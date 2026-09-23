به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان دخترانه شاهد بهشتیان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: اول مهر آغاز شکفتن دانایی و اندیشه برای دانشآموزان و شروع مسیر ساختن آینده کشور است و دختران و پسران دانشآموز باید خود را برای ایفای نقش در آینده ایران آماده کنند.
وی با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی افزود: عدالت آموزشی به این معناست که امکانات و ظرفیتهای آموزشی مناسب تنها در یک نقطه متمرکز نباشد و دانشآموزان در سراسر استان، بهویژه مناطق محروم، از فرصتهای برابر برای تحصیل برخوردار باشند.
استاندار قزوین ادامه داد: موضوع عدالت آموزشی از شعارهای دولت است و رئیسجمهور نیز در برنامهها و سفرهای خود بر اهمیت آن تأکید کرده است؛ بنابراین تلاش ما در استان این است که این موضوع در عمل نیز محقق شود.
نوذری با اشاره به نقش خیران در توسعه فضاهای آموزشی استان خاطرنشان کرد: تاکنون ۳۰ مدرسه با مشارکت خیران احداث شده که ۱۰ مدرسه خیرساز نیز در هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار گرفت و لازم است در ادامه، توجه بیشتری به مناطق محروم برای کاهش فاصله موجود در برخورداری از امکانات آموزشی داشته باشیم.
دانشآموزان برای زندگی واقعی آماده شوند
وی در ادامه خطاب به دانشآموزان گفت: از شکست نترسید و مسئولیتپذیر باشید؛ ممکن است در مسیر زندگی با دشواری و شکست مواجه شوید، اما مهم این است که از تجربههای خود برای ادامه مسیر استفاده کنید.
استاندار قزوین بر ضرورت احترام دانشآموزان به معلمان و والدین تأکید کرد و افزود: به معلمان و پدر و مادر خود احترام بگذارید؛ هیچ چیز نمیتواند جایگاه و نقش معلم را در زندگی انسان بگیرد.
نوذری همچنین از معلمان خواست در کنار آموزش محتوای درسی، دانشآموزان را برای مواجهه با مسائل واقعی زندگی آماده کنند و گفت: مدرسه تنها محل آموزش کتابهای درسی نیست و دانشآموزان باید مهارتهای زندگی، مهارتهای اجتماعی و مسئولیتپذیری را نیز بیاموزند.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت سواد رسانهای دانشآموزان اظهار کرد: امروز دانشآموزان بیش از هر زمان دیگری با حجم گستردهای از اطلاعات و محتوای رسانهای مواجه هستند و باید آگاهی و سواد رسانهای لازم را برای تشخیص و تحلیل این محتواها به دست بیاورند.
استاندار قزوین خطاب به معلمان تأکید کرد: آموزش مهارتهای اجتماعی و سواد رسانهای را جدی بگیرید و تلاش کنید دانشآموزان علاوه بر دانش علمی، برای حضور مؤثر و مسئولانه در جامعه نیز آماده شوند.
خانواده شریک اصلی مدرسه است
نوذری در بخش دیگری از سخنان خود خانواده را یکی از ارکان اصلی فرآیند تعلیم و تربیت دانست و گفت: خانواده شریک اصلی مدرسه است و تربیت یک کار مشترک محسوب میشود؛ بدون هماهنگی و همراهی والدین و مدرسه نمیتوان فرآیند تربیتی را به شکل مطلوب پیش برد.
وی افزود: مدرسه و خانواده باید در کنار یکدیگر برای رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی دانشآموزان تلاش کنند و محیط مدارس نیز باید شاد و امیدآفرین باشد تا دانشآموزان در کنار فراگیری علم و دانش، دوران تحصیل خود را با نشاط سپری کنند.
استاندار قزوین همچنین با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز اظهار کرد: در جنگ رمضان ۳۱۱ دانشآموز شهید شدند که سه نفر از این شهدا متعلق به استان قزوین هستند و باید یاد و نام آنان در جامعه و مدارس زنده نگه داشته شود.
نوذری خاطرنشان کرد: نسل جدید باید بداند که امنیت و آرامش امروز کشور با فداکاری و ایثار مردم و جوانان به دست آمده است و یاد شهدای دانشآموز باید برای همیشه در تاریخ استان و کشور زنده بماند.
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