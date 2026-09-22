به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه سه‌شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل استانداری با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مسائل واحدهای تولیدی، اظهار داشت: هدف اصلی این کارگروه گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی است و مصوبات باید تا حصول نتیجه نهایی دنبال شوند.

وی افزود: هر دستگاه اجرایی باید مسئولیت اقدامات محوله را به صورت دقیق دنبال کند و در صورت وجود مانع یا محدودیت قانونی، موضوع را شفاف اعلام و راهکار اجرایی ارائه دهد.

استاندار سمنان با تأکید بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های واحدهای تولیدی، بیان کرد: قابل قبول نیست مشکلات یک واحد تولیدی برای سال‌های طولانی بلاتکلیف بماند؛ از این رو مصوبات کارگروه باید به صورت مرحله‌ای پایش و عملکرد دستگاه‌های مسئول نیز بررسی شود.

کولیوند با اشاره به تحقق ۹۷ درصد مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته، توضیح داد: این میزان تحقق نشان‌دهنده همکاری دستگاه‌های اجرایی است و مصوبات باقی‌مانده نیز باید با جدیت تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری شوند.

وی با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات در فرآیند تصمیم‌گیری، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون زمینه حل مسائل واحدهای تولیدی را فراهم کنند و موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح بالاتر نیز بدون تأخیر پیگیری و منتقل شود.

استاندار سمنان همچنین درباره برخی مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه تأمین اجتماعی، یادآور شد: در مواردی که میزان بدهی یا تعهدات یک واحد نیازمند بررسی است، فرآیند بررسی باید با دقت انجام شود و تا زمان تعیین تکلیف نهایی، از ایجاد موانع مضاعف برای ادامه فعالیت و دریافت تسهیلات جلوگیری شود.

کولیوند در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، توسعه انرژی‌های خورشیدی را یکی از ظرفیت‌های مهم برای کمک به تأمین برق دانست و خاطر نشان کرد: استان سمنان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، توسعه این بخش را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: مدیریت مصرف برق در بخش صنعت نیز باید به‌گونه‌ای باشد که کمترین آسیب به تولید وارد شود و با هوشمندسازی شبکه و کنترل پذیر کردن فیدرهای برق، امکان حفظ برق صنایع دارای اولویت از جمله واحدهای غذایی و دارویی فراهم شود.

استاندار سمنان تأکید کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نباید در مرحله طرح مسئله و تصویب مصوبه متوقف شود، بلکه موضوعات باید تا رفع واقعی موانع و تعیین تکلیف نهایی مشکلات واحدهای تولیدی دنبال شوند.