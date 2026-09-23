برنهام: اقدامات اسرائیل در غزه قابل توجیه‌ نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تأکید بر اینکه وقایع هفتم اکتبر هرگز اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری را توجیه نمیکند، پایان فوری کشتار و رنج مردم فلسطین را خواستار شد.
برنهام با اشاره به شمار بالای قربانیان فلسطینی، به ویژه کودکان، و محدودیت شدید ورود کمکهای انسانی به غزه، وضعیت را غیرقابل تحمل توصیف کرد.
وی با انتقاد از روند تخریب چشمانداز صلح، تأکید کرد که نباید اجازه داد طرحهای شهرکسازی، نظیر طرح «ای۱» در کرانه باختری، با ایجاد شکافهای جغرافیایی، امکان تشکیل یک کشور مستقل و قابلدوام فلسطینی را از بین ببرد.
وی همچنین اشغال سرزمینهای فلسطینی را غیرقانونی خواند و بر لزوم تحریم شهرکسازان تأکید کرد.
نخستوزیر انگلیس در بخش دیگری از سخنان خود، بر ادامه حمایت نظامی و مالی از اوکراین تأکید کرد و روسیه را به هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی این کشور متهم کرد.
وی با اشاره به تلاشهای لندن برای مقابله با عملیات اطلاعاتی و روایتهای گمراه کننده کرملین، از ایجاد یک «مرکز ملی دفاع اطلاعاتی» در انگلیس خبر داد.
برنهام همچنین با اشاره به مسائل امنیت دریایی، بر لزوم حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس تأکید کرد.
این در حالی است که تهران پیشتر بارها تأکید کرده که مدیریت امنیت در تنگه هرمز بر عهده کشورهای ساحلی است و مداخله خارجی، تنها به ناامنی دامن میزند.
در حوزه فناوری، نخستوزیر انگلیس از همکاری با آمریکا در زمینه هوش مصنوعی برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی خبر داد و خواستار تدوین استانداردهای جهانی برای مدیریت ریسکهای این فناوری شد.
وی همچنین بحران اقلیمی را تهدیدی برای امنیت ملی دانست و گذار به انرژیهای پاک را فرصتی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی توصیف کرد.
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