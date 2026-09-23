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۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۰

کشف ۳ هزار ثوب لباس زنانه قاچاق در قشم

کشف ۳ هزار ثوب لباس زنانه قاچاق در قشم

قشم - فرمانده انتظامی شهرستان قشم از کشف ۳ هزار ثوب انواع لباس زنانه خارجی قاچاق به ارزش ۱۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی نصرتی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ درگهان شهرستان قشم با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت تعدادی قایق در زمینه قاچاق و انتقال محموله‌های غیر مجاز از جزیره قشم مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در ادامه با تشکیل تیم عملیاتی و گشت‌زنی هدفمند به محل اعزام شدند و پس از حضور در ساحل یک فروند قایق را هنگام بارگیری کالا از ۲ دستگاه موتورسیکلت سه‌چرخ مشاهده و نسبت به توقیف وسایل نقلیه اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم، تصریح کرد: در بازرسی از وسایل نقلیه توقیفی ۳ هزار ثوب انواع لباس زنانه خارجی قاچاق که قاچاقچیان در پوشش بسته‌های پستی قصد انتقال آن از جزیره را داشتند، کشف و ضبط شد.

سرهنگ نصرتی با اشاره به برآورد کارشناسان امنیت اقتصادی ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6955748

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