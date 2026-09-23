کشف ۳ هزار ثوب لباس زنانه قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید علی نصرتی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ درگهان شهرستان قشم با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت تعدادی قایق در زمینه قاچاق و انتقال محموله‌های غیر مجاز از جزیره قشم مطلع شدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در ادامه با تشکیل تیم عملیاتی و گشت‌زنی هدفمند به محل اعزام شدند و پس از حضور در ساحل یک فروند قایق را هنگام بارگیری کالا از ۲ دستگاه موتورسیکلت سه‌چرخ مشاهده و نسبت به توقیف وسایل نقلیه اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم، تصریح کرد: در بازرسی از وسایل نقلیه توقیفی ۳ هزار ثوب انواع لباس زنانه خارجی قاچاق که قاچاقچیان در پوشش بسته‌های پستی قصد انتقال آن از جزیره را داشتند، کشف و ضبط شد.

سرهنگ نصرتی با اشاره به برآورد کارشناسان امنیت اقتصادی ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.