هشدار عراقچی به اروپا نسبت به حمایت از جنایات جنگی امریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در فضای مجازی نوشت: در دیدار با مقامات اروپایی نسبت به حمایت از جنایات جنگی امریکا و اسرائیل هشدار دادم.

وی گفت: در دیدارهای خود با خانم کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا و دیگر مقامات اروپایی، درباره پیامدهای شدید و بلندمدت تسهیل و حمایت از جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا، چه در غزه و چه در ایران، هشدار دادم.

وزیر خارجه افزود: فارغ از این خطای بزرگ، دبیرکل ناتو باید تا امروز دریافته باشد که سر فرود آوردن در برابر یک زورگو، هرگز او را راضی نمی‌کند.

گفتنی است: مارک روته، دبیرکل ناتو، در اظهاراتی مدعی شد که اجرای عملیات به اصطلاح «خشم حماسی» (Epic Fury) بدون در اختیار داشتن اروپا به‌عنوان سکویی برای اعمال قدرت آمریکا، غیرممکن بود. وی تایید کرد که از ۲۸ فوریه امسال تاکنون، ۵۰۰۰ فروند هواپیما از پایگاه‌های اروپایی در حمایت از عملیات «خشم حماسی» به پرواز درآمده‌اند.