تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط در مناطق دریایی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور گفت: صبح امروز جوی پایدار و بعدازظهر ناپایداری جوی در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری، صبح در سواحل و جزایر با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در مناطق دریایی با افزایش باد و در ارتفاعات استان با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

سی سی پور ادامه داد: در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

او افزود: تداوم افزایش باد جنوب غربی و شرایط جوی و دریایی امروز تا روز جمعه در استان پیش بینی و از لحاظ دمایی در این مدت کاهش رطوبت نسبی هوا ظهر و افزایش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.