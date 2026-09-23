فولیان: تهدید و کنترل گری زنگ خطر خشونت خانوادگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در نخستین جلسه کمیته استانی هماهنگی پیشگیری از خشونت در سال ۱۴۰۵ که با محوریت بررسی آخرین وضعیت جرائم خشن و با اولویت قتلهای خانوادگی برگزار شد، اظهار کرد: قتلهای خانوادگی از حساسترین و تلخترین آسیبهای اجتماعی هستند، چراکه خانواده که باید محل امنیت و آرامش باشد، در چنین مواردی به صحنه خشونت تبدیل میشود و پیامدهای آن تنها به یک قربانی یا یک پرونده قضایی محدود نمیماند.
وی افزود: بررسی پروندههای قضایی نشان میدهد عوامل مختلفی میتوانند در شکلگیری و تشدید خشونت خانوادگی نقش داشته باشند؛ از مشکلات و تعارضهای ارتباطی و انباشت خشم و ناکامی گرفته تا فشارهای اقتصادی، اعتیاد، مشکلات و اختلالات روانی درماننشده، سوءظن و کنترلگری و برخی باورهای فرهنگی؛ بنابراین پیشگیری از این پدیده نیازمند یک نگاه چندبعدی و مداخله هماهنگ دستگاههای مسئول است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با بیان اینکه خشونت معمولاً از یک رفتار آغاز میشود و در صورت بیتوجهی میتواند به یک الگوی رفتاری و سپس بحرانی جدی تبدیل شود، تصریح کرد: توهین، تحقیر، تهدید، پرخاشگری، کنترلگری شدید، ایجاد ترس، ضربوجرح و سوءظن افراطی نباید در مراحل اولیه عادی تلقی شوند، بهویژه زمانی که این رفتارها تکرار شده یا شدت آنها افزایش پیدا میکند.
فولیان تهدید جدی به قتل یا خودکشی، سابقه خشونت فیزیکی، افزایش دفعات و شدت درگیری، ایجاد ترس دائمی، تعقیب و مزاحمت، تهدید در جریان جدایی یا اختلافات شدید، مصرف مواد همراه با رفتار خشونتآمیز و دسترسی به ابزارهای خطرناک را از جمله نشانههایی دانست که ضرورت ارزیابی و مداخله تخصصی را افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: وجود یک نشانه بهتنهایی به معنای وقوع جرم نیست، اما تجمع و تشدید نشانههای خطر باید جدی گرفته شود و باید میان یک اختلاف معمولی و یک وضعیت پرخطر تفاوت قائل شد.
فولیان ادامه داد: در اختلافات عادی میتوان از گفتوگو، آموزش مهارتهای ارتباطی، مشاوره و میانجیگری استفاده کرد، اما در شرایطی که تهدید جدی یا خشونت مستمر وجود دارد، صرفاً توصیه به سازش کافی نیست و تأمین امنیت فرد در معرض خطر و مداخله تخصصی و قانونی باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش اطرافیان در پیشگیری از خشونت اظهار کرد: گاهی خانواده، بستگان، دوستان یا همسایگان از اختلافات شدید و تهدیدهای مکرر مطلع هستند، اما با این تصور که موضوع صرفاً یک مسئله خانوادگی است، از کنار آن عبور میکنند؛ در حالی که مداخله مسئولانه به معنای دخالت بیضابطه در زندگی خصوصی افراد نیست، بلکه به معنای بیتفاوت نبودن در برابر نشانههای جدی خطر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای کمیته پیشگیری از خشونت باید ایجاد یک زنجیره روشن و قابل اجرا از «شناسایی نشانههای خشونت، ارزیابی سطح خطر، ارجاع به مرجع تخصصی، مداخله متناسب، حمایت از فرد یا خانواده در معرض خطر و پیگیری نتیجه» باشد تا هیچ مورد پرخطری در میان دستگاههای مسئول بلاتکلیف نماند.
فولیان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری بیندستگاهی افزود: برای هر اقدام پیشگیرانه باید مسئولیت دستگاهها بهصورت شفاف مشخص شود؛ یعنی مشخص باشد چه دستگاهی مسئول اقدام است، چه دستگاههایی باید همکاری کنند، جامعه هدف چه کسانی هستند، مهلت اجرای اقدام چقدر است، مسیر ارجاع چگونه خواهد بود و چه دستگاهی نتیجه را پیگیری میکند.
وی آموزش مهارتهای زندگی، کنترل خشم، تقویت فرهنگ گفتوگو، توسعه خدمات مشاورهای و روانشناختی و تقویت ظرفیتهای حمایتی را از الزامات پیشگیری از خشونت عنوان کرد و گفت: پیشگیری از خشونت باید از خانواده و آموزش آغاز شود و در ادامه به خدمات تخصصی، حمایت اجتماعی و مداخله قانونی متناسب متصل شود.
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