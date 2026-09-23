به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستانه خیام سنندج، با اشاره به اهمیت همزمانی روز پرچم و هفته دفاع مقدس اظهار کرد: پرچم نماد مقاومت، ایستادگی، شرف و اقتدار یک کشور است و ثبت روز ملی پرچم در تقویم جمهوری اسلامی ایران، برای همیشه ماندگار خواهد بود.

وی با اشاره به همزمانی روز ملی پرچم با هفته دفاع مقدس افزود: این تقارن یادآور ایستادگی ملت ایران در دفاع از نظام، کیان ایران و اسلام است و مناسبت‌های دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و مقاومت مردم کشورمان در مقاطع مختلف است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به خاطرات دوران تحصیل خود گفت: در سال‌های گذشته شعاری در مدارس مطرح بود که «در سنگر مدارس، شعار هر محصل ایمان و علم و تقواست» و امروز نیز این سه مؤلفه می‌تواند از ارکان مهم تربیت دانش‌آموزان باشد.

ورمقانی ادامه داد: مدرسه باید سنگر علم‌آموزی، آموزش، پرورش، ادب و احترام به معلمان و والدین باشد و دانش‌آموزان باید در کنار علم و دانش، تقوای الهی و ایمان را نیز در زندگی خود مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه علم مظهر دانایی است، عنوان کرد: باید به مقوله علم، علم‌آموزی و آگاهی توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا دانش‌آموزان بتوانند با شناخت و آگاهی بیشتر، مسیر آینده خود را انتخاب کنند.

تأکید بر نقش ایمان در مسیر موفقیت

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، ایمان به کاری که انجام می‌شود را یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم موفقیت دانست و گفت: هر کاری باید با ایمان، یقین و دقت انجام شود تا بتوان در کنار سایر برنامه‌های آموزشی و اجتماعی، زمینه رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان را فراهم کرد.

ورمقانی همچنین بر توجه به فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی در کنار آموزش تأکید کرد و افزود: شادی و نشاط اجتماعی، ورزش و سایر فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در دوران تحصیل دانش‌آموزان اهمیت دارد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در موفقیت دانش‌آموزان اظهار کرد: ارتباط و حضور مستقیم والدین در کنار معلمان و توجه بیشتر به مسائل آموزشی و تربیتی، در سرنوشت و موفقیت دانش‌آموزان تأثیرگذار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان همچنین از معلمان خواست در کنار مؤلفه‌های آموزشی و تربیتی، به کار جمعی و خرد جمعی توجه ویژه داشته باشند.

ورمقانی گفت: نشست‌های علمی و فعالیت‌های جمعی می‌تواند به رشد توانایی‌های دانش‌آموزان کمک کند و باید فرصت‌هایی فراهم شود تا دانش‌آموز در کلاس درس ارائه داشته باشد، کنفرانس برگزار کند و سخنرانی در مقابل جمع را بیاموزد.

وی افزود: تقویت مهارت گفت‌وگو، کار جمعی و خرد جمعی موجب می‌شود دانش‌آموزان در آینده بتوانند نقش مؤثرتری در جامعه ایفا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در پایان برای دانش‌آموزان، والدین، معلمان و مسئولان آرزوی سلامتی و موفقیت کرد.