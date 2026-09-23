آغاز مرحله اجرایی طرح ملی «ارمغان مهر» در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، پیر حسین کولیوند با اعلام آغاز رسمی مرحله اجرایی طرح ملی «ارمغان مهر» گفت: این اقدام با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم، خیرین، حامیان و داوطلبان نیک‌اندیش و باهدف حمایت از دانش‌آموزان مستعد در آستانه سال تحصیلی جدید صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ۲۱ هزار بسته کامل نوشت‌افزار از سوی حاج اکبر ابراهیمی، خیر نیک‌اندیش و داوطلب برجسته جمعیت هلال‌احمر، به دانش‌آموزان مستعد در سراسر کشور اهدا شده است، ارزش مجموع این بسته‌های اهدایی را ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

کولیوند تأکید کرد که این طرح با اولویت شناسایی و حمایت از استان‌های دارای محرومیت بیشتر و دانش‌آموزان مستعد این استان ها طراحی و اجرایی شده است.

رونمایی از بسته‌ها در ۱۲ استان هدف

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: فرایند توزیع ۲۱ هزار بسته نوشت‌افزار اهدایی حاج اکبر ابراهیمی با برگزاری آیین‌های رسمی رونمایی در جمعیت هلال‌احمر ۱۲ استان هدف از هفته گذشته کلید خورده است. حضور مقامات عالی‌رتبه استانی از جمله استانداران، معاونین استانداری‌ها، مدیران کل آموزش‌وپرورش و سایر نهادهای اجرایی در این آیین ها نشان‌دهنده هم‌افزایی خیرین و دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه عدالت آموزشی می باشد.

وی همچنین از نخستین ایستگاه بزرگ این عملیات اجرایی و حمایتی خبر داد و گفت: مراسم رونمایی از ۶۵۰۰ بسته نوشت‌افزار اهدایی حاج اکبر ابراهیمی به دانش‌آموزان جامعه هدف استان سیستان و بلوچستان، روز جمعه ۲۷ شهریورماه در زاهدان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و نخستین مراحل این طرح ملی، برگزار شد.

کولیوند گفت: فراخوان طرح ملی «ارمغان مهر» از نیمه شهریورماه جاری آغاز شده است و تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد. شعب، خانه‌های هلال و مراکز جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور آماده دریافت کمک‌های مردمی برای این طرح ملی هستند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با مشارکت موردانتظار مردم و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، امسال حدود ۱۰۰ هزار بسته لوازم‌التحریر تأمین و به دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به تحصیل در مناطق کمتر برخوردار اهدا شود.

علاقمندان می توانند کمک‌های نقدی خود برای مشارکت در طرح ملی «ارمغان مهر» را به شماره‌حساب ۹۹۹۹۹، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۴۴۹۹۹۹۹۹، شماره شبای IR770170000000199999999003 نزد بانک ملی و کد دستوری #۱*۱۱۲* واریز کنند.