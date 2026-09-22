دفاع از ولایت تکلیف شرعی و ضرورت عصر ظهور است

حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: مصیبت شهادت حضرت معصومه(س) تبلور آشکاری از مقابله جریانهای منحرف با حقیقت امامت است و امروز نیز جبهه کفر با همان رویکرد، در پی تضعیف پیوند میان امت و امامت و گسستن رشتههای ولایت است.
وی با اشاره به فعالیت جریانهای مخالف جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی برای ترویج روایتهای مورد ادعای آنان و تضعیف جایگاه رهبری افزود: ملت ایران با الهام از خون شهیدان و تکیه بر آموزههای ولایت نشان دادهاند که میدان، عرصه تقابل حق و باطل است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: ملت مؤمن ایران در برابر تهاجمات فرهنگی و سیاسی با حضور خود در صحنه، پیام خونخواهی برای رهبر شهید را اعلام میکنند و این حضور را باید در چارچوب حمایت از جایگاه رهبری و پیوند امت با ولایت تحلیل کرد.
دفاع از ولایت، تکلیف شرعی است
حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه دفاع از جایگاه ولایت و حمایت از رهبری فراتر از یک وظیفه سیاسی است، گفت: این مسئله یک تکلیف شرعی و ضرورتی مذهبی برای آمادگی در عصر ظهور به شمار میرود.
وی افزود: همانگونه که مؤمنان در پی خونخواهی برای رهبر شهید خود هستند، حضور مستمر و حماسی آنان در میدان نیز میتواند جلوهای از آمادگی برای ظهور باشد؛ چراکه استواری امت در برابر تزویر و حفظ پیوند میان ملت و ولایت از الزامات این مسیر است.
تبیین جایگاه ولایت در برابر هجمهها
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تشریح وظیفه این سازمان در شرایط کنونی بیان کرد: در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی بر این باوریم که وظیفه ما در این دوران حساس، تبیین این حقیقت است که ولایت تنها یک مفهوم نیست، بلکه سدی استوار در برابر تهاجمات دشمنان است.
ولدان اضافه کرد: با تکیه بر اقتدار ولایت و در راستای حمایت از رهبری، باید مسیر روشنگری و تقویت هویت ولایی را دنبال کنیم تا زمینه برای حرکت جامعه در مسیر ظهور منجی عالم فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به ایام سوگواری حضرت معصومه(س) گفت: در سایه مصائب حضرت معصومه(س) عهد میبندیم که در برابر هرگونه تلاش برای سست کردن جایگاه ولایت، با تبیین حق و حضور مستمر در میدان آگاهی، از رکن اصلی بقای اسلام دفاع کنیم.
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