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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

پیش‌بینی برداشت ۵۵ هزار تن پرتقال از باغ‌های آمل

پیش‌بینی برداشت ۵۵ هزار تن پرتقال از باغ‌های آمل

آمل- مدیر جهاد کشاورزی آمل از پیش‌بینی برداشت حدود ۵۵ هزار تن پرتقال از باغ‌های این شهرستان در سال جاری خبر داد.

محمد هادی‌زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه تولید مرکبات اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، سطح باغ‌های مرکبات آمل حدود دو هزار و ۳۷۰ هکتار است و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۵ هزار تن پرتقال از این باغ‌ها برداشت شود.

وی افزود: تحقق این میزان تولید نیازمند مدیریت اصولی باغ‌ها، استفاده از روش‌های نوین کشاورزی، اصلاح و بهسازی ساختار باغات و توجه جدی به تأمین و مصرف بهینه آب است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با تأکید بر ضرورت مقابله با آفات و بیماری‌های مرکبات تصریح کرد: افزایش تولید زمانی می‌تواند به تقویت جایگاه این شهرستان در بازار منجر شود که همزمان کیفیت محصول نیز ارتقا یابد و استانداردهای لازم برای عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی مورد توجه قرار گیرد.

هادی‌زاده ادامه داد: توسعه تولید مرکبات علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، می‌تواند در رونق اقتصادی روستاها، ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید و افزایش درآمد باغداران نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی جهاد کشاورزی گفت: ارائه خدمات ترویجی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز، آموزش بهره‌برداران و پایش مستمر وضعیت باغ‌ها از جمله اقداماتی است که برای حمایت از تولیدکنندگان و بهبود شرایط تولید مرکبات در شهرستان دنبال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی آمل خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود و حرکت به سمت تولید اقتصادی و باکیفیت، زمینه تقویت جایگاه آمل در تولید پرتقال و توسعه زنجیره ارزش این محصول را فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6955417

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