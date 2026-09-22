محمد هادیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه تولید مرکبات اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجامشده، سطح باغهای مرکبات آمل حدود دو هزار و ۳۷۰ هکتار است و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۵ هزار تن پرتقال از این باغها برداشت شود.
وی افزود: تحقق این میزان تولید نیازمند مدیریت اصولی باغها، استفاده از روشهای نوین کشاورزی، اصلاح و بهسازی ساختار باغات و توجه جدی به تأمین و مصرف بهینه آب است.
مدیر جهاد کشاورزی آمل با تأکید بر ضرورت مقابله با آفات و بیماریهای مرکبات تصریح کرد: افزایش تولید زمانی میتواند به تقویت جایگاه این شهرستان در بازار منجر شود که همزمان کیفیت محصول نیز ارتقا یابد و استانداردهای لازم برای عرضه در بازارهای داخلی و صادراتی مورد توجه قرار گیرد.
هادیزاده ادامه داد: توسعه تولید مرکبات علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، میتواند در رونق اقتصادی روستاها، ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید و افزایش درآمد باغداران نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به برنامههای حمایتی جهاد کشاورزی گفت: ارائه خدمات ترویجی، تأمین نهادههای مورد نیاز، آموزش بهرهبرداران و پایش مستمر وضعیت باغها از جمله اقداماتی است که برای حمایت از تولیدکنندگان و بهبود شرایط تولید مرکبات در شهرستان دنبال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی آمل خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود و حرکت به سمت تولید اقتصادی و باکیفیت، زمینه تقویت جایگاه آمل در تولید پرتقال و توسعه زنجیره ارزش این محصول را فراهم خواهد کرد.
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