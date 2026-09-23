کرمان پایلوت رفع بیکاری و تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، با اشاره به وجود محرومیت در بخش‌هایی از استان کرمان اظهار کرد: بخشی از محرومیت‌ها و فقر موجود در استان کرمان، تحت‌الشعاع ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی و معدنی استان قرار گرفته و آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی مسکن اقشار کم‌ درآمد و محروم را یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه استان برای کاهش محرومیت عنوان کرد و افزود: طرحی را برای تأمین مسکن این اقشار تدوین کرده‌ایم تا ظرفیت‌های مختلف دولتی، خیران، بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای حمایتی را در قالب یک برنامه چندساله پای کار بیاوریم و بخش قابل توجهی از خلأ مسکن اقشار کم‌درآمد و محروم در مناطق شهری و روستایی را کاهش دهیم.

استاندار کرمان با تأکید بر اینکه حمایت‌ها باید متناسب با شرایط افراد باشد، گفت: بر اساس شناسایی افراد، میزان نیاز و توان مالی آنها، مدل‌های مختلف حمایت از ساخت کامل مسکن برای برخی محرومان بی‌بضاعت تا ارائه تسهیلات و کمک برای خانه‌دار شدن افراد در مناطق شهری و روستایی طراحی و اجرا خواهد شد.

طالبی، با اشاره به انتخاب استان کرمان به‌عنوان پایلوت طرح‌های رفع بیکاری و تأمین مسکن مددجویان کمیته امداد اظهار کرد: این ظرفیت می‌تواند نقطه شروع یک همکاری گسترده میان استانداری، کمیته امداد، دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌های اقتصادی، خیران و سایر نهادهای حمایتی برای حل هم‌زمان مسائل مسکن و اشتغال اقشار محروم باشد.

وی افزود: آمادگی داریم ظرفیت‌های اقتصادی استان، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و منابع و تسهیلات موجود را برای اجرای این برنامه به کار بگیریم و انتظار داریم کمیته امداد نیز با تمرکز ویژه بر استان کرمان، در اجرای این طرح همراهی کند.

استاندارکرمان تأمین آب شرب روستاهای محروم را از دیگر اولویت‌های جدی استان دانست و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، نزدیک به ۷۰۰ روستای استان برای اجرای فعالیت‌های جهادی در حوزه آب شناسایی شده‌اند که برخی از آنها حتی در فاصله حدود ۱۵ کیلومتری شهر کرمان قرار دارند و با وجود جمعیت بالای ۲۰ خانوار، از شبکه آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار نیستند.

طالبی، ادامه داد: برنامه‌ای تدوین کرده‌ایم که بر اساس آن، تا سال ۱۴۰۷ تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شوند و امیدواریم با همراهی کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها، بخشی از این طرح‌ها با رویکرد جهادی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی سرعت بگیرد.

وی با اشاره به وضعیت روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز گفت: تعداد قابل توجهی از این روستاها نیز با مشکلات مشابه مواجه هستند که باید برای آنها نیز متناسب با شرایط، راهکارهای اجرایی پیش‌بینی شود.

طالبی، همچنین حاشیه‌نشینی را از دیگر نمودهای محرومیت در استان کرمان دانست و اظهار کرد: کرمان از جمله استان‌هایی است که با مسئله حاشیه‌نشینی گسترده در اطراف مرکز استان مواجه است و در برخی مناطق حاشیه‌ای، مردم از خدماتی مانند آب، برق و گاز محروم هستند و حتی در مواردی برای تأمین این نیازها به روش‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند.

استاندار کرمان با قدردانی از فعالیت‌های کمیته امداد در استان، بر ضرورت تقویت حمایت‌ها از برنامه‌های محرومیت‌زدایی تأکید کرد و گفت: مسکن، اشتغال و دسترسی به خدمات پایه، سه محور مهم توانمندسازی و کاهش محرومیت در استان هستند و تلاش می‌کنیم با هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، از اقدامات موردی عبور کرده و به سمت برنامه‌های جامع و چندساله حرکت کنیم.

وی با اشاره به آمادگی استان کرمان برای همکاری در حوزه تسهیلات اشتغال، مسکن و سایر حمایت‌های اجتماعی، ابراز امیدواری کرد: با سفر رئیس کمیته امداد کشور و دستورها و حمایت‌های ایشان، افق روشنی برای اجرای طرح‌های اشتغال و مسکن و رفع محرومیت در استان کرمان شکل بگیرد.

پایلوت رفع بیکاری مددجویان

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از انتخاب استان کرمان به‌عنوان استان پایلوت در اجرای طرح‌های رفع بیکاری مددجویان خبر داد.

سیدمرتضی بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان در حوزه اشتغال، مسکن و مشارکت‌های مردمی اظهار کرد: کرمان به‌صورت پایلوت در محور رفع بیکاری مددجویان مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت دولت، مجلس، خیران، گروه‌های جهادی و نهادهای مردمی، این طرح‌ها با سرعت بیشتری اجرا شود.

وی با بیان اینکه مسکن پس از معیشت و درمان، از مهم‌ترین اولویت‌های حمایتی کمیته امداد است، افزود: در چهار سال گذشته حدود ۹۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان در سراسر کشور احداث شده و در استان کرمان نیز طی سال گذشته یک‌هزار و ۳۳۳ واحد مسکونی احداث و پنج واحد خریداری شده است.

بختیاری، با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان در سال جاری گفت: حمایت از حدود ۱۲۶ هزار خانوار معیشت‌بگیر در استان کرمان در کنار خدمات درمانی، اشتغال و مسکن، در دستور کار قرار دارد.