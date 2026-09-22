به گزارش خبرگزاری مهر، سارا شیرازی در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با تعدادی از دانش‌آموزان و خانواده‌های آسیب‌دیده مدرسه میناب اظهار کرد: آنچه امروز در میناب با آن مواجه هستیم، صرفاً یک مسئله مقطعی نیست؛ بلکه خانواده‌هایی هستند که در ابعاد مختلف روانی، جسمی، درمانی و حقوقی نیازمند حمایت تخصصی و مستمرند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به کودکان افزود: بسیاری از همکلاسی‌های شهدای دانش آموز با آثار روانی ناشی از حادثه و شرایط بحرانی مواجه شده‌اند و در کنار خدماتی که هم‌اکنون توسط برخی گروه‌های روان‌شناسی و روان‌درمانی ارائه می‌شود، لازم است یک تیم تخصصی و منسجم از مشاوران خانواده و متخصصان حوزه کودک، متناسب با شرایط جنگ و بحران، مسئولیت پیگیری این موضوع را بر عهده بگیرد.

شیرازی ادامه داد: ما درصددیم که «معاونت مشاوران خانواده» مرکزوکلای قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت مشاوران زبده، یک گروه تخصصی ویژه میناب تشکیل دهد تا وضعیت کودکان و خانواده‌ها به‌صورت مستمر بررسی شود و حمایت‌های روان‌شناختی و مشاوره‌ای متناسب با نیازهای آنان ارائه شود.

ضرورت پیگیری حقوق بیمه‌ای دانش‌آموزان آسیب دیده

معاون بانوان و سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلای قوه قضاییه یکی دیگر از مطالبات خانواده‌ها را موضوع پوشش بیمه‌ای دانش‌آموزان آسیب دیده عنوان کرد و گفت: برخی از کودکان با آسیب‌های جدی مانند نابینایی، شکستگی و صدمات جسمی ماندگار همچون سوختگی مواجه شده‌اند و به درمان‌های طولانی‌مدت نیاز دارند؛ با این حال، خانواده‌ها درباره عدم پوشش برخی از این خسارت‌ها در شرایط جنگی مطالباتی دارند که باید به‌صورت جدی بررسی شود.

وی افزود: لازم است یک تیم کارشناسی و حقوقی مشخص شود تا ابتدا تعهدات بیمه‌ای و حقوق قانونی خانواده‌ها را بررسی کند و مشخص شود بیمه‌ای که خانواده‌ها برای فرزندان خود پرداخت کرده‌اند، در قبال این آسیب‌ها چه مسئولیتی دارد.

شیرازی تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً به این دلیل که در برخی قراردادها یا تعاریف بیمه‌ای، حوادث جنگی به‌صراحت ذکر نشده است، از بررسی حقوق دانش‌آموزان آسیب‌دیده عبور کرد. این موضوع باید از منظر حقوقی و قراردادی بررسی شود و در صورت احراز تعهد، حقوق خانواده‌ها تا حصول نتیجه پیگیری شود.

وی ادامه داد: در کنار پیگیری حقوق بیمه‌ای، باید ظرفیت وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سایر دستگاه‌های مسئول و همچنین خیرین و نهادهای حمایتی برای تأمین هزینه‌های درمان و حمایت از خانواده‌هایی که با عوارض ماندگار مواجه شده‌اند، فعال شود.

۱۰۵ جانباز؛ گروهی که نیازمند پیگیری ویژه هستند

شیرازی همچنین با اشاره به وضعیت جانبازان میناب اظهار کرد: در کنار شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ۱۰۵ جانباز نیز با آسیب‌ها و عوارض ناشی از حادثه مواجه هستند که برخی از آنان با بیماری‌های خاص، زخم‌های عمیق و عوارض طولانی‌مدت و ماندگار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: لازم است وضعیت این ۱۰۵ جانباز نیز به‌صورت مستقل و تخصصی بررسی شود و برای آنان پرونده مشخصی از نظر درمانی، حمایتی و حقوقی تشکیل شود تا هیچ‌یک از مطالبات آنان در گذر زمان فراموش نشود.

معاون بانوان و سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا پیشنهاد کرد: کارگروهی با حضور دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، هلال‌احمر و سایر مجموعه‌های مرتبط تشکیل شود تا از یک سو خدمات پزشکی و میدانی مورد نیاز جانبازان را دنبال کند و از سوی دیگر، یک مسیر مشخص برای پیگیری حقوقی و حمایتی مطالبات آنان ایجاد شود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه خانواده‌های شهدای میناب

معاون حقوقی و پارلمانی دفترحمایت حقوقی ایثارگران کشور، همچنین از پیگیری برای تشکیل یک کارگروه ویژه در حوزه حمایت از خانواده‌های شهدای میناب خبر داد و گفت: در جریان این سفر با نماینده دفتر حمایت ایثارگران هرمزگان نیز گفت‌وگو کردم. با توجه به مشکلات و خلأ‌های موجود در رسیدگی به مسائل خانواده‌های شهدای میناب، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه ویژه برای این خانواده‌ها را مطرح کرده‌ام.

شیرازی ادامه داد: این کارگروه باید به‌صورت مستمر فعالیت کند و گزارش‌های هفتگی و ماهانه از روند پیگیری مسائل خانواده‌ها ارائه دهد تا مشکلات آنان صرفاً در مقاطع خاص مورد توجه قرار نگیرد.

وی با اشاره به فاصله جغرافیایی میناب از مرکز کشور تصریح کرد: فاصله از تهران نباید موجب شود دسترسی خانواده‌های میناب به خدمات و پیگیری‌های تخصصی کاهش پیدا کند. این خانواده‌ها با وجود شرایط دشوار، مطالبات زیادی ندارند، اما همین مسئله نباید موجب شود برخی حقوق و نیازهای آنان کمتر دیده شود.

شیرازی گفت: حمایت از خانواده‌های شهدا، رسیدگی به وضعیت جانبازان و حمایت از کودکان آسیب‌دیده، صرفاً یک اقدام حمایتی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و حقوقی ما در قبال خانواده‌هایی است که در این حادثه آسیب دیده‌اند.

پیگیری‌ها باید تا حصول نتیجه ادامه پیدا کند

معاون بانوان و سفیر مسئولیت‌های اجتماعی مرکز وکلا تأکید کرد: هدف از این اقدامات آن است که برای هر یک از مسائل مطرح‌شده، یک مسیر مشخص، مسئول مشخص و زمان‌بندی مشخص برای پیگیری وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: میناب نباید صرفاً در زمان وقوع حادثه دیده شود؛ بلکه باید در مرحله پس از حادثه نیز در حوزه درمان، حمایت روانی، حقوق، بیمه و مسائل اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. ما تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت معاونت مشاوران خانواده قوه قضاییه، جامعه حقوقی و دستگاه‌های مسئول، پیگیری این مطالبات را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنیم تا خانواده‌های آسیب‌دیده میناب احساس نکنند در این مسیر تنها مانده‌اند.