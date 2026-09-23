آغاز سال تحصیلی شروع ماه استقامت برای جویندگی و پویندگی است

به گزارش وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ماه مهر را آغاز مسیر استقامت، جویندگی و پویندگی دانش‌آموزان دانست و بر اهمیت نقش تعلیم و تربیت در ساختن آینده کشور تأکید کرد.

متن پیام تبریک به شرح زیر است:

بسمه تعالی

با سلام و احترام

بار دیگر فصل مهر از راه رسید ، شروع ماه استقامت برای جویندگی و پویندگی است و تقارن اول مهر، بهار تعلیم و تربیت و هفته دفاع مقدس تابلوی مقاومت، ایثار و شهادت، حاوی این پیام است که تخصص و تعهد باید در کنار هم باشند تا بشریت را از گرداب جهالت، گمراهی و تباهی نجات بخشند و چه لاله های معصومی که بهمراه کتاب و قلم بر روی نیمکت مدرسه در جنگ نابرابر رژیم منحوس آمریکا و اسرائیل از مکتب تعلیم و تربیت به مکتب ایثار و شهادت رفتند تا درس آزادی و آزادگی را برای جهانیان معنا بخشند.

اینجانب فرصت را مغتنم شمرده با گرامیداشت یاد و خاطره معلمان و دانش آموزان شهید بویژه شهدای مدرسه شجره طیبه میناب؛ شروع سال تحصیلی جدید و آغاز بهار دانش و نواختن زنگ دلنواز مدارس را به محضر مردم شریف و فرهنگ دوست کشورمان و خدمت یکایک خیرین گرانقدر مدرسه ساز و مدرسه یار ، اصحاب تعلیم و تربیت به ویژه اساتید، معلمان دلسوز و مربیان زحمتکش، دانشجویان و دانش آموزان پر تلاش تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

شکوفائی روز افزون دانش آموزان عزیز در پهنه ایران سر افراز ، موفقیت همه راهیان علم و معرفت را از درگاه خداوند متعال که قلم را شایسته سوگند قرارداد، مسئلت دارم.