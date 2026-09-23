به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح چهارشنبه در نشست کمیته پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی استان بوشهر با اشاره به اهمیت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: مقابله با آسیب‌های اجتماعی، از جمله مصرف مشروبات الکلی، نیازمند رویکردی جامع، مستمر و مبتنی بر پیشگیری است و نمی‌توان صرفاً با اقدامات مقابله‌ای و برخوردی به نتایج پایدار دست یافت.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی و انتظامی باید در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی خود، برنامه‌های پیشگیرانه و آگاهی‌بخش را با جدیت دنبال کنند و از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد، مراکز فرهنگی، خانواده‌ها و مجموعه‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی عمومی بهره گرفته شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر گرایش افراد به مصرف مشروبات الکلی تصریح کرد: تصمیم‌گیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید مبتنی بر داده، شناخت دقیق شرایط و توجه به اقتضائات فرهنگی و اجتماعی استان باشد تا برنامه‌های مداخله‌ای از اثربخشی لازم برخوردار شوند.

افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های عضو

اکبری همچنین بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های عضو کمیته تأکید کرد و گفت: موازی‌کاری، پراکندگی اقدامات و نبود پیوستگی میان برنامه‌ها می‌تواند از اثربخشی اقدامات پیشگیرانه بکاهد.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی باید کاهش زمینه‌های گرایش به مصرف، افزایش آگاهی خانواده‌ها و جامعه، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن زمینه‌های سالم برای اوقات فراغت و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی باشد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر بر استمرار جلسات تخصصی کمیته، پیگیری مصوبات و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های عضو تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر عملیاتی و قابل ارزیابی برای پیشگیری از گسترش این آسیب اجتماعی در استان شد.