عراقی: بخش عمده عملیات دشمن در جنگ ۱۲ روزه، جنگ روانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ عراقی، رئیس پژوهشکده دفاع مقدس، با اشاره به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: در این درگیری‌ها مشخص شد بخش عمده اقدامات دشمن مبتنی بر عملیات روانی و تبلیغات بوده و تنها بخشی از توان واقعی خود را به میدان آورده است.

وی با بیان اینکه «۹۰ درصد عملیات دشمن جنگ روانی و ۱۰ درصد واقعیت‌های آن بود»، اظهار کرد: دشمن هر آنچه در اختیار داشت و توان انجام آن را داشت، به منطقه آورد و اقدام کرد، اما نتوانست حتی امنیت پایگاه‌های خود را که با هدف برقراری امنیت در کشورهای منطقه در آنجا حضور داشتند، به‌طور کامل برقرار کند.

رئیس پژوهشکده دفاع مقدس افزود: هر زمان دشمن یا رژیم صهیونیستی دست به تجاوز زد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند با استفاده از موشک‌ها، پهپادها و سایر توانمندی‌هایی که به پشتوانه ظرفیت صنایع دفاعی کشور ایجاد شده است، مراکز آنها را هدف قرار دهند.

عراقی ادامه داد: این تجربه برای کشورهای همسایه نیز روشن کرد که بخش قابل‌توجهی از تصویری که دشمن از قدرت خود ارائه می‌کرد، مبتنی بر جنگ روانی و تبلیغات بوده است.

وی با اشاره به ایجاد فضای ایران‌هراسی در منطقه گفت: کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که بخشی از هراس ایجادشده نسبت به ایران، نتیجه عملیات روانی و تبلیغاتی بوده و واقعیت‌های میدانی تصویر متفاوتی را نشان داده است.