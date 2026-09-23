تدوین ۶ راهبرد پیشنهادی برای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گئورک قره‌پتیان در نشست شورای راهبردی کارگروه های معاونت پژوهشی اظهار کرد: برنامه راهبردی دانشگاه دارای ۶ لایه است که از چشم‌انداز، مأموریت، ارزش‌ها و اهداف آغاز می‌شود و در لایه پنجم به راهبردها می‌رسیم. این لایه را ما به دو بخش تقسیم کرده ایم؛ نخست راهبردهای کلان دانشگاه که هفته آینده برای هیئت امنا ارسال می‌شود و سپس راهبردهای معاونت‌ها که این جلسه به بررسی راهبردهای معاونت پژوهش و فناوری اختصاص دارد.

وی ادامه داد: در لایه آخر نیز «اقدامات اجرایی» قرار دارد که برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی را مشخص می‌کند. برای تدوین این راهبردها، ابتدا از تکنیک SWOT استفاده کردیم و نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌ها و تهدیدها را برای تمام معاونت‌ها مشخص کردیم.

قره‌پتیان با اشاره به ساختار تدوین راهبردهای دانشگاه گفت: در جدول تدوین‌شده، ستون مربوط به اهداف کلان دانشگاه، ستون میانی راهبردهای متناظر با هر هدف و ستون دیگر بخش ستادی متناظر را مشخص می‌کند؛ یعنی اینکه در دانشگاه کدام بخش ستادی متولی اجرای این راهبردها خواهد بود.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه افزود: معاونت پژوهش و فناوری به صورت مستقیم در هفت مورد از اهداف کلان دانشگاه وارد می‌شود و علاوه بر آن، در برخی حوزه‌ها، حوزه ریاست نیز در این موضوع درگیر خواهند بود.

وی با اشاره به فرآیند دریافت نظرات درباره راهبردهای پیشنهادی اظهار کرد: در خصوص اهداف پیشنهادی، اقداماتی با همکاران انجام شد و نظرات اعضای کارگروه‌ها دریافت شد. از هر سه کارگروه و در مجموع ۳۰ نفر نظرخواهی شد و تعدادی از نظرات جمع‌آوری شده و در این جلسه ارائه می‌شود.

قره‌پتیان ادامه داد: مرکز مطالعات راهبردی شش راهبرد را برای معاونت پژوهش و فناوری پیشنهاد کرده بود که این موارد به صورت کتبی و از طریق مکاتبه برای اعضای کارگروه ارسال و درباره آنها نظرخواهی شد.

وی برخی از محورهای اولیه پیشنهادی را شامل «حمایت از حوزه‌های جریان‌ساز پژوهشی و فناوری دارای مزیت علمی، ظرفیت نوآوری، قابلیت اثرگذاری، میان‌رشته‌ای و مسئله‌محور با ظرفیت خلق دانش، فناوری و ارزش» و «تقویت فرآیندهای مالکیت فکری و انتقال فناوری دستاوردها با هدف افزایش اثربخشی پژوهش» عنوان کرد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه با اشاره به برخی نظرات دریافت‌شده گفت: از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده، تقویت حوزه‌های جریان‌ساز پژوهشی و فناوری، تقویت فرآیندهای مالکیت فکری، تقویت پیوند نظام حمایت پژوهشی و همکاری‌های برون‌دانشگاهی، تقویت حوزه‌های علمی دانشگاه و نظام ارزیابی اثربخشی پژوهش و فناوری بود.

وی افزود: در حوزه سرمایه انسانی نیز پیشنهادهایی از جمله توجه به جلب و مشارکت و همچنین توانمندسازی مطرح شد. همچنین پیشنهاد طراحی سازوکاری برای افزایش هم‌افزایی بین کارکنان و استادان، مدل‌های حمایت پژوهشی و ارزیابی عملکرد که می‌تواند به سامانه مربوط اضافه شود و نیز توسعه نظام پشتیبانی حرفه‌ای پژوهش و افزایش بهره‌وری اعضای هیئت علمی ارائه شد.

قره‌پتیان ادامه داد: از دیگر پیشنهادها می‌توان به پرهیز از تولید به خاطر تولید، تعریف و اولویت‌بندی راهبردها، تعریف پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و تجاری‌سازی و توجه به اولویت‌بندی راهبردها اشاره کرد.

وی گفت: همچنین پیشنهاد تبدیل سند معاونت به نقشه راه جامع برای تحقق همه راهبردها، طراحی سازوکارهای ترتیبی تأمین مالی و تدوین برنامه جامع جذب، نگهداشت و توانمندسازی نیروی انسانی پژوهشی مطرح شد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه با اشاره به بازنگری راهبردهای پیشنهادی بر اساس نظرات دریافت‌شده، گفت: در آخرین وضعیت، شش راهبرد پیشنهادی به این شرح تدوین شده است: «تمرکز بر پژوهش‌های اثرگذار، مسئله‌محور، همکارانه و بین‌المللی»، «ارتقای تجاری‌سازی و تعامل پژوهش با صنعت، شرکت‌های دانش‌بنیان و جامعه»، «توسعه زیرساخت‌ها»، «استقرار نظام ارزیابی اثربخشی پژوهش»، «تنوع‌بخشی منابع مالی و پشتیبانی حرفه‌ای پژوهش» و «توانمندسازی سرمایه انسانی پژوهش با رویکرد توسعه میان‌رشته‌ای».

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط میان راهبردهای معاونت‌ها و راهبردهای کلان دانشگاه اظهار کرد: این راهبردها نباید به صورت جزیره‌ای دیده شوند و باید ارتباط آنها باراهبردهای کلان دانشگاه مرتبط باشد و دست‌کم یک تا سه راهبرد کلان را پوشش دهد.

قره‌پتیان افزود: در این چارچوب، ارتباط هر راهبرد با اهداف دانشگاه نیز مشخص شده است. همچنین برای هر یک از راهبردهای پیشنهادی، نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با آن نیز مورد توجه قرار گرفته است تا مشخص شود هر راهبرد در چه نقاطی با ضعف یا تهدید مواجه است و از چه نقاط قوت و فرصت‌هایی می‌تواند استفاده کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این نقشه، تصویری گرافیکی از کارکرد کلی معاونت پژوهش و فناوری ارائه می‌دهد و در ادامه، فرصت در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت تا درباره راهبردها و نظرات مطرح‌شده، توضیحات بیشتری ارائه کنند و پس از آن برای جمع‌بندی نهایی از نظرات مطرح‌شده توسط معاونت پژوهش و فناوری استفاده خواهد شد.