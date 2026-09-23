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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

وقف ۲۵۰ میلیارد تومانی واقف قزوینی ساکن فرانسه

وقف ۲۵۰ میلیارد تومانی واقف قزوینی ساکن فرانسه

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه از ثبت موقوفه‌ای به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان توسط یک واقف جهان‌آبادی( روستایی در قزوین) مقیم فرانسه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرحمن رحیمی، متولد ۱۳۳۶ و از اهالی روستای جهان‌آباد افشار قزوین، با اختصاص مجموعه‌ای از املاک خود به امر وقف، سرمایه‌ای بیش از ۲۵۰ میلیارد تومانی را برای اجرای مجموعه‌ای از نیات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی اختصاص داده است.

بر اساس وقف‌نامه، یک باب خانه به مساحت ۸۵۰ مترمربع در روستای جهان‌آباد به ارزش حدود ۵ میلیارد تومان برای راه‌اندازی حسینیه رضی‌الوالدین وقف شده است؛ حسینیه‌ای که قرار است علاوه بر محل برگزاری مراسم مذهبی، به مرکزی برای فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی اهالی روستا تبدیل شود.

این موقوفه برای تأمین هزینه‌های اجرای نیات واقف، رقبات متعددی را نیز در اختیار دارد؛ از جمله دو قطعه زمین زراعی به مساحت یک‌ونیم و سه هکتار، یک قطعه باغ مثمر و یک باب خانه مسکونی در جهان‌آباد.

در تهران و قزوین نیز یک باب مغازه ۲۶ مترمربعی در صادقیه تهران، یک قطعه باغ ۴۶۰۰ مترمربعی در رشتقون قزوین و یک ساختمان تجاری ـ مسکونی ۲۱۶ مترمربعی در خیابان مصیب مرادی قزوین، شامل دو واحد تجاری و سه واحد مسکونی، از دیگر رقبات این موقوفه است.

وقف برای ماندگاری فرهنگ اهل‌بیت(ع)

سخنگوی سازمان اوقاف با اشاره به گستره نیات واقف اظهار کرد: بر اساس وقف‌نامه، برگزاری روضه‌خوانی، عزاداری و اطعام در دهه سوم ماه صفر، تاسوعا و عاشورا و فاطمیه اول، همچنین برگزاری جشن‌ها و مراسم عزاداری در مناسبت‌های ولادت و شهادت ائمه اطهار(ع) در نظر گرفته شده است.

وی افزود: برگزاری جلسات قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان، اطعام در شب‌های قدر و میلاد کریم اهل‌بیت(ع) نیز از دیگر نیات این موقوفه است.

به گفته وی، حسینیه رضی‌الوالدین همچنین ظرفیت برگزاری دوره‌های فرهنگی، تفریحی و آموزشی و برنامه‌های اجتماعی و مذهبی برای اهالی جهان‌آباد را خواهد داشت تا این مکان به یک پایگاه فرهنگی ـ اجتماعی فعال و ماندگار در روستا تبدیل شود.

۳۰ درصد عواید وقف برای نیازمندان

سخنگوی سازمان اوقاف یکی از محورهای مهم این وقف را توجه به نیازمندان دانست و گفت: مطابق نیت واقف، ۳۰ درصد از عواید موقوفه برای خیرات و مبرات و کمک به نیازمندان، به‌ویژه اقربین، اهالی روستا و سایر نیازمندان اختصاص می‌یابد.

وی ادامه داد: در وقف‌نامه همچنین موضوعاتی همچون هزینه‌های کفن و دفن، ادای نماز و روزه‌های قضای واقف، انجام حج و نصب سقاخانه در جوار حسینیه پیش‌بینی شده است.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه وقف می‌تواند سرمایه‌های شخصی را به سرمایه‌ای عمومی و ماندگار تبدیل کند، اظهار کرد: ارزش واقعی چنین وقف‌هایی تنها در رقم ریالی املاک خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در استمرار خیر و منفعتی است که می‌تواند سال‌ها و حتی نسل‌ها پس از واقف به جامعه برسد.

وی خاطرنشان کرد: وقف دکتر عبدالرحمن رحیمی، که با وجود سکونت در فرانسه سرمایه خود را برای آبادانی و خدمت به زادگاهش اختصاص داده است، نمونه‌ای از پیوند میان هویت، زادگاه، فرهنگ دینی و مسئولیت اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که قرار است از مسیر وقف، از یک دارایی شخصی به میراثی ماندگار برای مردم تبدیل شود.

کد مطلب 6956014
سیده فاطمه سادات کیایی

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