وقف ۲۵۰ میلیارد تومانی واقف قزوینی ساکن فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرحمن رحیمی، متولد ۱۳۳۶ و از اهالی روستای جهانآباد افشار قزوین، با اختصاص مجموعهای از املاک خود به امر وقف، سرمایهای بیش از ۲۵۰ میلیارد تومانی را برای اجرای مجموعهای از نیات فرهنگی، مذهبی و اجتماعی اختصاص داده است.
بر اساس وقفنامه، یک باب خانه به مساحت ۸۵۰ مترمربع در روستای جهانآباد به ارزش حدود ۵ میلیارد تومان برای راهاندازی حسینیه رضیالوالدین وقف شده است؛ حسینیهای که قرار است علاوه بر محل برگزاری مراسم مذهبی، به مرکزی برای فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی اهالی روستا تبدیل شود.
این موقوفه برای تأمین هزینههای اجرای نیات واقف، رقبات متعددی را نیز در اختیار دارد؛ از جمله دو قطعه زمین زراعی به مساحت یکونیم و سه هکتار، یک قطعه باغ مثمر و یک باب خانه مسکونی در جهانآباد.
در تهران و قزوین نیز یک باب مغازه ۲۶ مترمربعی در صادقیه تهران، یک قطعه باغ ۴۶۰۰ مترمربعی در رشتقون قزوین و یک ساختمان تجاری ـ مسکونی ۲۱۶ مترمربعی در خیابان مصیب مرادی قزوین، شامل دو واحد تجاری و سه واحد مسکونی، از دیگر رقبات این موقوفه است.
وقف برای ماندگاری فرهنگ اهلبیت(ع)
سخنگوی سازمان اوقاف با اشاره به گستره نیات واقف اظهار کرد: بر اساس وقفنامه، برگزاری روضهخوانی، عزاداری و اطعام در دهه سوم ماه صفر، تاسوعا و عاشورا و فاطمیه اول، همچنین برگزاری جشنها و مراسم عزاداری در مناسبتهای ولادت و شهادت ائمه اطهار(ع) در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برگزاری جلسات قرائت قرآن در ماه مبارک رمضان، اطعام در شبهای قدر و میلاد کریم اهلبیت(ع) نیز از دیگر نیات این موقوفه است.
به گفته وی، حسینیه رضیالوالدین همچنین ظرفیت برگزاری دورههای فرهنگی، تفریحی و آموزشی و برنامههای اجتماعی و مذهبی برای اهالی جهانآباد را خواهد داشت تا این مکان به یک پایگاه فرهنگی ـ اجتماعی فعال و ماندگار در روستا تبدیل شود.
۳۰ درصد عواید وقف برای نیازمندان
سخنگوی سازمان اوقاف یکی از محورهای مهم این وقف را توجه به نیازمندان دانست و گفت: مطابق نیت واقف، ۳۰ درصد از عواید موقوفه برای خیرات و مبرات و کمک به نیازمندان، بهویژه اقربین، اهالی روستا و سایر نیازمندان اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: در وقفنامه همچنین موضوعاتی همچون هزینههای کفن و دفن، ادای نماز و روزههای قضای واقف، انجام حج و نصب سقاخانه در جوار حسینیه پیشبینی شده است.
سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با تأکید بر اینکه وقف میتواند سرمایههای شخصی را به سرمایهای عمومی و ماندگار تبدیل کند، اظهار کرد: ارزش واقعی چنین وقفهایی تنها در رقم ریالی املاک خلاصه نمیشود؛ بلکه در استمرار خیر و منفعتی است که میتواند سالها و حتی نسلها پس از واقف به جامعه برسد.
وی خاطرنشان کرد: وقف دکتر عبدالرحمن رحیمی، که با وجود سکونت در فرانسه سرمایه خود را برای آبادانی و خدمت به زادگاهش اختصاص داده است، نمونهای از پیوند میان هویت، زادگاه، فرهنگ دینی و مسئولیت اجتماعی است؛ سرمایهای که قرار است از مسیر وقف، از یک دارایی شخصی به میراثی ماندگار برای مردم تبدیل شود.
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