۴۶ روستای ساحلی بوشهر مستعد توسعه گردشگری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر اظهار کرد: ظرفیت‌های ارزشمند روستاهای ساحلی استان، فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال پایدار فراهم کرده است.

وی افزود: بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده، ۴۶ روستای ساحلی استان بوشهر برای اجرای طرح روستاهای هدف گردشگری شناسایی شده‌اند که در مرحله نخست، ۱۷ روستا با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در اولویت اجرا قرار دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با اشاره به تأمین اعتبار این طرح از محل اعتبارات ماده ۳ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) بیان کرد: بهره‌گیری هدفمند از این منابع می‌تواند زمینه توسعه متوازن و پایدار روستاهای ساحلی استان را فراهم کند.

پیوند گردشگری با اقتصاد جوامع محلی

برومند با تأکید بر ضرورت پیوند توسعه گردشگری با اقتصاد جوامع محلی تصریح کرد: در همین راستا، هفت برنامه عملیاتی برای توسعه و حفاظت از زیرساخت‌های گردشگری با رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال محلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها تنها به توسعه کالبدی روستاها محدود نمی‌شود، بلکه حفاظت از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، ارتقای زیرساخت‌های گردشگری، افزایش حضور گردشگران و فراهم‌سازی زمینه مشارکت و بهره‌مندی مستقیم مردم محلی از منافع گردشگری را دنبال می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: توسعه زیرساخت‌های روستایی مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و مزیت‌های منطقه‌ای، از رویکردهای بنیاد مسکن است و گردشگری روستایی می‌تواند در تقویت اقتصاد، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ماندگاری جمعیت در روستاهای استان نقش‌آفرین باشد.