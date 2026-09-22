به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر سه شنبه در هفتمین آیین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان قزوین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: در جریان حملات آمریکایی و صهیونیستی به کشورمان، بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی در استان قزوین آسیب دیدند که حدود هشت واحد به‌طور کامل تخریب شدند.

وی افزود: با وجود این آسیب‌ها، تلاش شد روند بازسازی و بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت با سرعت دنبال شود و تاکنون بیش از ۸۰ درصد واحدهای آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته‌اند.

استاندار قزوین ادامه داد: صنایع قزوین بخشی از ظرفیت تولید ملی هستند و برای واحدهایی که به‌طور کامل تخریب شده بودند نیز تلاش کردیم ظرفیت‌های جایگزین، از جمله سوله‌های موجود، فراهم شود تا تولید در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سر گرفته شود.

نوذری با اشاره به مدیریت شرایط استان در روزهای جنگ گفت: در آن روزها سه ضلع مردم، دولت و نیروهای مسلح در کنار یکدیگر قرار گرفتند؛ نیروهای مسلح در میدان حضور داشتند، مردم پای کار بودند و دولت نیز وظیفه داشت در کنار این دو بخش، مسائل و خسارت‌های ایجادشده را پیگیری کند.

وی اضافه کرد: همزمان با روزهای جنگ، آواربرداری و بازسازی مناطق آسیب‌دیده در استان آغاز شد و تلاش کردیم در کنار حمایت از نیروهای مسلح، مشکلات مردم و واحدهای تولیدی خسارت‌دیده نیز بدون وقفه دنبال شود.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مردم در عبور کشور از مقاطع دشوار بیان کرد: آنچه در ساختار یک کشور اهمیت اساسی دارد، ایمان، اتکا به مردم، وحدت ملی، روحیه اجتماعی و آمادگی برای دفاع است و ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده که در برابر سختی‌ها و تهدیدها توان ایستادگی دارد.

نوذری گفت: در دوران دفاع مقدس نیز ایمان، مقاومت و صبر موجب شد مردم با وجود تفاوت در قومیت‌ها، گویش‌ها و سلایق در کنار یکدیگر قرار گیرند و دوشادوش هم برای ایران بجنگند و منافع جمعی و ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند.

وی با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران خاطرنشان کرد: بسیاری از جوانان و نوجوانان آن دوران با عشق به کشور راهی جبهه شدند و امروز وظیفه داریم یاد کسانی را که برای ماندگاری و سربلندی ایران ایستادند، زنده نگه داریم.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها گفت: مشکلات اقتصادی و گرانی قابل انکار نیست، اما در کنار بیان این مشکلات باید برای عبور از شرایط موجود، ظرفیت‌های کشور را فعال کرد و با کار و تلاش اجازه نداد امید در جامعه تضعیف شود.

نوذری تأکید کرد: امروز همه ما در هر مسئولیت و جایگاهی وظیفه داریم برای هم‌افزایی، تقویت امید و افزایش سرمایه اجتماعی تلاش کنیم و مدیران نیز باید با کار، پیگیری و حضور در کنار مردم به تقویت این سرمایه کمک کنند.