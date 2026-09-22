استاندار قزوین: فرصت جنجال سیاسی نیست؛ باید برای مردم کار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح سه‌شنبه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله محمدی تاکندی در قزوین، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای این دوران، بر ضرورت تمرکز مدیران بر خدمت و توسعه تأکید کرد.

وی با اشاره به تغییرات اخیر در مدیریت شهری قزوین و پایان مأموریت شهردار سابق اظهار کرد: اگر من جای آقای علمی بودم، از آقای صباغی دعوت می‌کردم و از او تشکر می‌کردم؛ مدیران اجرایی می‌آیند، کار می‌کنند و می‌روند و آنچه باقی می‌ماند نتیجه کار و خدمتی است که برای مردم انجام شده است.

استاندار قزوین افزود: در نظام جمهوری اسلامی گردش نخبگان و مدیران وجود دارد و ممکن است اختلاف سلیقه نیز شکل بگیرد، اما اختلاف سلیقه نباید به اختلاف راهبردی تبدیل شود.

نوذری با بیان اینکه فرصت‌های مدیریتی ماندگار نیستند، گفت: پرچم خدمت در نظام جمهوری اسلامی از یک مدیر به مدیر دیگری سپرده می‌شود و در نهایت چیزی که باقی می‌ماند این است که مردم پس از رفتن مدیران از آنها به نیکی یاد کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل در مدیریت شهری ادامه داد: امیدوارم شورای اسلامی شهر قزوین مسیر مناسبی را در تعامل و همفکری دنبال کند، چراکه اساس توسعه بر همدلی و گفت‌وگو استوار است و دولت نیز بر همین مبنا به دنبال ایجاد همدلی و تلاش برای رفاه مردم است.

استاندار قزوین تصریح کرد: اعتقاد دارم شهردار باید مدیر اجرایی، کاربلد و متخصص باشد و شهرداری جای سیاسی‌کاری نیست. مردم از مدیران کار و تلاش می‌خواهند و نتیجه این تلاش‌ها باید به توسعه شهر منجر شود.

قزوین آن‌گونه که باید توسعه پیدا نکرده است

نوذری با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی، تاریخی و جغرافیایی قزوین گفت: این استان با وجود همه ظرفیت‌ها و شرایط خاصی که دارد، آن‌گونه که باید توسعه پیدا نکرده و آن‌گونه که باید دیده نشده است.

وی استفاده از ظرفیت‌های مالی و منابع موجود را یکی از الزامات توسعه دانست و بیان کرد: منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد و باید از این منابع برای پیشبرد امور استفاده کرد.

استاندار قزوین با اشاره به پروژه تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله محمدی تاکندی اظهار کرد: انتظار دارم شهرداری قزوین دو فاز دیگر این پروژه و پل سطحی را نیز اجرا کند و امیدوارم این بخش‌ها تا پایان سال به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: تکمیل این بخش‌ها می‌تواند پروژه‌ای مهم در حوزه توسعه و گردشگری قزوین ایجاد کند.

نوذری با بیان اینکه شرایط فعلی کشور نیازمند تمرکز بر کار و خدمت است، گفت: نگاه ما در دولت و استان به کار است. مدیر باید اجرایی باشد و کار کند؛ امروز فرصت بحث‌ها و جنجال‌های سیاسی نیست و در شرایط فعلی کشور باید برای مردم تلاش و کوشش کنیم.

وی با اشاره به وضعیت منابع شهرداری‌های استان گفت: با وجود مشکلات اقتصادی کشور، منابع شهرداری‌های استان نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش نیز داشته است و در شش‌ماهه امسال منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌های استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: حتی با وجود آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی، دولت تلاش کرده منابع شهرداری‌ها کاهش پیدا نکند، چراکه شهرداری‌ها رکن اول توسعه کشور و محل آغاز توسعه هر شهر و استان هستند.

شهردار فقط مسئول آسفالت و پروژه عمرانی نیست

نوذری با اشاره به جایگاه قزوین به‌عنوان مرکز استان اظهار کرد: در شهر قزوین اقدامات خوبی انجام شده و اقدامات دیگری نیز در حال انجام است و ما نیز تلاش می‌کنیم از این اقدامات در حوزه‌های مختلف حمایت کنیم.

وی تأکید کرد: شهردار فقط مسئول توسعه کالبدی شهر نیست، بلکه امور اجتماعی، فرهنگی، توسعه اقتصادی و فضای کسب‌وکار شهر نیز از وظایف و کارکردهای شهرداری محسوب می‌شود.

استاندار قزوین با اشاره به مسائل مهم استان افزود: همه باید دست به دست هم بدهیم تا برای پویایی قزوین و حل مسائل اساسی استان گام برداریم.

نوذری بحران آب، مسائل درمانی و وضعیت بیمارستان‌ها را از جمله مسائل اساسی قزوین برشمرد و گفت: آب کشاورزی و آب شرب و همچنین مسائل درمانی و بیمارستان‌ها نیازمند پیگیری و تأمین منابع از محل اعتبارات مختلف است.

۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ برای پروژه‌ها

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای تأمین منابع پروژه‌های استان بیان کرد: سال گذشته با وجود اینکه میزان اعتبارات در بسیاری از حوزه‌ها حدود ۳۰ درصد بود، از محل اوراق تخصیص‌هایی بالاتر از ۱۰۰ درصد دریافت شد.

استاندار قزوین ادامه داد: امسال نیز با وجود محدودیت‌ها از ظرفیت ماده ۵۶ استفاده کرده‌ایم و در این چارچوب ۵۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده است.

نوذری افزود: برای بیمارستان شهید رجایی قزوین نیز ۳۰۰ میلیارد تومان از محل این ظرفیت با همکاری بانک رفاه موافقت شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه‌های تأمین مالی پروژه‌ها گفت: باید به سمت روش‌ها و مدل‌های جدید تأمین مالی حرکت کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استفاده شود.

تأکید استاندار بر استفاده شهرداری از ظرفیت‌های درآمدی

نوذری خطاب به شهردار قزوین نیز گفت: در موضوع کاربری زمین و مسائل توسعه باید ظرفیت‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد و شهرداری که کار می‌کند باید بتواند از ظرفیت‌های موجود و کمیسیون‌های مختلف برای تأمین منابع مورد نیاز اقدامات توسعه‌ای استفاده کند.

استاندار قزوین در پایان اظهار کرد: امیدواریم با همکاری همه مجموعه‌ها، شهر تاریخی و بزرگ قزوین که ریشه در تمدن ایران دارد، در مسیر توسعه قرار گیرد و اقدامات مؤثری برای مردم این شهر و استان انجام شود.