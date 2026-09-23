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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

تجدیدمیثاق باشهدای مقاومت در آغاز سال تحصیلی با حضور درمنزل شهیدعلیپور

تجدیدمیثاق باشهدای مقاومت در آغاز سال تحصیلی با حضور درمنزل شهیدعلیپور

اصفهان- همزمان با آغاز سال تحصیلی، استاندار اصفهان و مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور شاهد و ایثارگران با حضور در منزل شهید «علی‌علیپور» از شهدای جنگ ۱۲ روزه، با خانواده این شهید دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی در سراسر کشور، آیین‌های ویژه اول مهرماه در استان اصفهان با محوریتی از جنس ایثار، مقاومت و پاسداشت مقام والای شهدا برگزار شد.

در همین راستا، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان به همراه زهرا مظفر مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور شاهد و ایثارگران و محمدرضا ابراهیمی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، با حضور در منزل شهید «علی‌علیپور» از شهدای سرافراز جنگ ۱۲ روزه، با خانواده معظمه این شهید والامقام دیدار و گفتگو کردند.

حضور مسئولان ارشد استانی و وزارت آموزش‌وپرورش در خانه این شهید مقاومت همزمان با زنگ آغاز سال تحصیلی، جلوه‌ای ماندگار و نمادین از پیوند عمیق میان عرصه تعلیم و تربیت نسل جدید با فرهنگ ایثار، فداکاری و پاسداشت یاد و نام شهیدان را به تصویر کشید.

تجدیدمیثاق باشهدای مقاومت در آغاز سال تحصیلی با حضور درمنزل شهیدعلیپور

ارزش‌های دفاع و مقاومت باید به نسل جدید منتقل شود

در این دیدار صمیمانه، استاندار اصفهان و مشاور وزیر آموزش‌وپرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی‌علیپور، به گفتگو با اعضای خانواده وی پرداختند. در این نشست بر ضرورت تدوین برنامه‌های مؤثر جهت انتقال فرهنگ غنی ایثار و شهادت به نسل دانش‌آموز و همچنین نقش کلیدی و نهادی خانواده و مدرسه در ترویج این ارزش‌های والای انسانی و اسلامی تأکید شد.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با قدردانی از صبر، تجلیل از استقامت و شکوه خانواده معظمه شهید، یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت و اظهار کرد: ایستادگی و فداکاری شهدای والامقام، امنیت و عزت امروز جامعه را تضمین کرده است و تداوم مسیر روشن شهیدان در تمام عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی، اجرایی و فرهنگی از وظایف اصلی همه مسئولان و آحاد جامعه به شمار می‌رود.

تجدیدمیثاق باشهدای مقاومت در آغاز سال تحصیلی با حضور درمنزل شهیدعلیپور

تجدید عهد با آرمان‌های شهدا در طلیعه سال تحصیلی

در ادامه این دیدار، زهرا مظفر مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور شاهد و ایثارگران نیز حضور در منزل شهید در نخستین روزهای سال تحصیلی را فرصتی مغتنم و ارزشمند برای تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند شهدا دانست.

وی با اشاره به برنامه‌های کلان وزارت آموزش‌وپرورش در راستای پاسداشت مقام ایثارگران افزود: توجه ویژه و مستمر به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت در محیط‌های آموزشی، از اولویت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت کشور است.

گفتنی است آیین‌های ویژه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور با شور و نشاط دانش‌آموزی برگزار شد و زهرا مظفر، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور شاهد و ایثارگران، در روزهای آغازین سال تحصیلی با حضور در برنامه‌های مختلف آموزش‌وپرورش استان اصفهان، از نزدیک در جریان فعالیت‌های ایثارگری و آموزشی استان قرار گرفت.

کد مطلب 6956091

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