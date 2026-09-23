تجدیدمیثاق باشهدای مقاومت در آغاز سال تحصیلی با حضور درمنزل شهیدعلیپور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مراکز آموزشی در سراسر کشور، آیین‌های ویژه اول مهرماه در استان اصفهان با محوریتی از جنس ایثار، مقاومت و پاسداشت مقام والای شهدا برگزار شد.

در همین راستا، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان به همراه زهرا مظفر مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور شاهد و ایثارگران و محمدرضا ابراهیمی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، با حضور در منزل شهید «علی‌علیپور» از شهدای سرافراز جنگ ۱۲ روزه، با خانواده معظمه این شهید والامقام دیدار و گفتگو کردند.

حضور مسئولان ارشد استانی و وزارت آموزش‌وپرورش در خانه این شهید مقاومت همزمان با زنگ آغاز سال تحصیلی، جلوه‌ای ماندگار و نمادین از پیوند عمیق میان عرصه تعلیم و تربیت نسل جدید با فرهنگ ایثار، فداکاری و پاسداشت یاد و نام شهیدان را به تصویر کشید.

ارزش‌های دفاع و مقاومت باید به نسل جدید منتقل شود

در این دیدار صمیمانه، استاندار اصفهان و مشاور وزیر آموزش‌وپرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی‌علیپور، به گفتگو با اعضای خانواده وی پرداختند. در این نشست بر ضرورت تدوین برنامه‌های مؤثر جهت انتقال فرهنگ غنی ایثار و شهادت به نسل دانش‌آموز و همچنین نقش کلیدی و نهادی خانواده و مدرسه در ترویج این ارزش‌های والای انسانی و اسلامی تأکید شد.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با قدردانی از صبر، تجلیل از استقامت و شکوه خانواده معظمه شهید، یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشت و اظهار کرد: ایستادگی و فداکاری شهدای والامقام، امنیت و عزت امروز جامعه را تضمین کرده است و تداوم مسیر روشن شهیدان در تمام عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی، اجرایی و فرهنگی از وظایف اصلی همه مسئولان و آحاد جامعه به شمار می‌رود.

تجدید عهد با آرمان‌های شهدا در طلیعه سال تحصیلی

در ادامه این دیدار، زهرا مظفر مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور شاهد و ایثارگران نیز حضور در منزل شهید در نخستین روزهای سال تحصیلی را فرصتی مغتنم و ارزشمند برای تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند شهدا دانست.

وی با اشاره به برنامه‌های کلان وزارت آموزش‌وپرورش در راستای پاسداشت مقام ایثارگران افزود: توجه ویژه و مستمر به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت در محیط‌های آموزشی، از اولویت‌های مهم نظام تعلیم و تربیت کشور است.

گفتنی است آیین‌های ویژه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در استان اصفهان همزمان با سراسر کشور با شور و نشاط دانش‌آموزی برگزار شد و زهرا مظفر، مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در امور شاهد و ایثارگران، در روزهای آغازین سال تحصیلی با حضور در برنامه‌های مختلف آموزش‌وپرورش استان اصفهان، از نزدیک در جریان فعالیت‌های ایثارگری و آموزشی استان قرار گرفت.