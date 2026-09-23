موج جهانی تعدیل نیرو در فناوری؛ اخراج ۱۸۵ هزار شغل در یک سال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یاهو تک، موج تعدیل نیرو در میان شرکت‌های فناوری در سال جاری میلادی شدت گرفته و تاکنون بیش از ۱۸۵ هزار شغل در این بخش حذف شده است. داده‌های پلتفرم رصد بازار کار در بخش فناوری موسوم به «تروآپ» (TrueUP) نشان می‌دهد که موج گسترده اخراج‌ها در شرکت‌های فناوری ادامه خواهد یافت.

شرکت‌های آمریکایی در مرکز این موج قرار دارند و اوراکل با حذف ۲۱ هزار شغل در یک سال گذشته، بیشترین میزان تعدیل نیرو را در میان شرکت‌های بررسی‌شده داشته است. اوراکل اعلام کرده که گسترش و بهره‌گیری از فناوری‌های هوش مصنوعی در فعالیت‌هایش به کاهش نیروی انسانی منجر شده و ممکن است این روند در ادامه نیز ادمه پذیرد.

اوراکل در سپتامبر بار دیگر دست به تعدیل نیرو زده و گزارش‌ها حاکی از آن است که این شرکت به دنبال جبران هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در تراشه‌های هوش مصنوعی و مراکز داده است. در تازه‌ترین موارد، اوبر نیز اعلام کرده است که ۳۳۰۰ شغل، معادل حدود ۱۰ درصد نیروی کار خود، را در قالب برنامه بازسازی ساختاری حذف می‌کند.

شرکت مایکروسافت هم در ماه ژوئیه از حذف ۴۸۰۰ شغل خبر داد که بخش عمدت آن به واحد بازی‌های ایکس‌باکس تعلق داشت. در همین دوره، ویزا حدود ۲۶۰۰ شغل و شرکت نرم‌افزاری ماندی‌دات‌کام حدود ۶۳۰ شغل را حذف کردند؛ ماندی‌دات‌کام همانزمان در حال تغییر جهت فعالیت خود به سمت هوش مصنوعی است.

شرکت‌های دیگری مانند متا، سیسکو و پی‌پال نیز از برنامه‌های گسترده کاهش نیرو خبر داده‌اند. متا از اخراج حدود ۸ هزار نفر و کنارگذاشتن ۶ هزار موقعیت شغلی خالی خبر داده و گفته است که این اقدام فضای بیشتری برای هزینه‌کرد در حوزه هوش مصنوعی ایجاد می‌کند.

با این حال، همه تعدیل‌ها مستقیماً به هوش مصنوعی نسبت داده نشده‌اند. اتسی حدود ۲۲۰ نفر، معادل ۱۲ درصد نیروی کار خود را، اخراج کرده و گفت این اقدام با هدف ساده‌سازی ساختار سازمانی انجام شده است؛ سخنگوی این شرکت نیز تأکید کرد که این تعدیل نیرو ناشی از بهره‌گیری از هوش مصنوعی نبودسته است.

این روند واکنش‌هایی نیز در پی داشته است؛ بیش از ۴۵۰۰ کارمند گوگل با امضای طوماری خواستار حمایت بیشتر در برابر تعدیل نیرو شده‌اند. در همین حال، فرماندار کالیفرنیا نیز ابزاری برای رصد تأثیر هوش مصنوعی بر بازار کار این ایالت راه‌اندازی کرده است.

داده‌های تروآپ نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۴۵ هزار نیروی بخش فناوری شغل خود را از دست داده بودند و به‌داشت این روند در سال جاری نیز نشانه‌های ادامه موج گسترده اخراج‌ها است.