دشمن هرگز عظمت و مقاومت ملت ایران را باور نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده صبح امروز چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ آغاز مهر و بازگشایی مدارس استان خوزستان که در دبیرستان دخترانه شاهد فاطمی برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: خوزستان و ایران ما به دست شما دانش اموزان همانگونه که امام راحل و رهبر شهید فرموده بودند ساخته خواهد شد؛ این پرچم به دست خلف صالح سپرده شد تا همان اندیشه که امام راحل پایه گذاری و رهبر شهید تثبیت کردند با افتخار، قدرت، عزمت و صلابت ادامه پیدا کند.

استاندار خوزستان با اشاره به مقاوم مردم عنوان کرد: دشمن هیچ‌گاه تصور نمی کرد چنین پدیده ای اعجاب آور در ایران رخ دهد.

وی ادامه داد: این ملت که مبعوث و برگزیده شده است امروز به گونه ای عمل کرده که هر ایرانی در هر گوشه جهان با افتخار می‌توان بگویند من یک ایرانی هستم؛ رژیم صهیونسیتی شکست خورده این میدان است که این وعده حق الهی است و محقق خواهد شد.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد ساختن ایرانی آبادتر و بهتر و خوزستانی در تراز بالاتر محقق شود.