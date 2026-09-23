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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

بازبینی فنی آمبولانس‌ها در همدان مستمر پایش می‌شود

بازبینی فنی آمبولانس‌ها در همدان مستمر پایش می‌شود

همدان-رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی همدان گفت: بازبینی فنی آمبولانس‌ها، تامین سوخت ذخیره، تجهیزات انتقال مصدوم در معابر ناهموار و گل‌آلود و ... به طور مستمر در حال پایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به لزوم ارتقای سطح آمادگی مراکز درمانی در برابر حوادث و تغییرات جوی اظهار کرد: برنامه پاسخ به حادثه در تمامی بیمارستان‌ها باید بازنگری شود و شرح وظایف کادر درمان، جانشینان مسئولان و مسیرهای ارتباطی اضطراری به‌صورت شفاف و عملیاتی در دسترس باشد.

وی با بیان اینکه مراکز درمانی باید ظرفیت تاب‌آوری خود را در سناریوهای بحرانی ارزیابی کنند، افزود: بیمارستان‌ها باید برای مواجهه با افزایش ناگهانی مراجعان، قطعی حامل‌های انرژی آب، برق، گاز، نقص آسانسورها، نفوذ آب و اختلال در سامانه‌های مخابراتی آمادگی کامل داشته باشند و انتقال ایمن بیماران وابسته به تجهیزات حیاتی را تضمین کنند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر توزیع هوشمند بیماران در سوانح بزرگ، تصریح کرد: در حوادث با مصدومان انبوه استفاده از سامانه هدایت و توزیع متوازن بیماران برای جلوگیری از اشباع ظرفیت یک مرکز درمانی الزامی است و از این رو بیمارستان‌های معین و مسیرهای جایگزین انتقال از پیش تعیین شده‌اند.

ربیع یگانه درباره وضعیت ناوگان ۱۱۵ نیز خاطرنشان کرد: بازبینی فنی آمبولانس‌ها، تامین سوخت ذخیره، تجهیزات انتقال مصدوم در معابر ناهموار و گل‌آلود، ست‌های کنترل خونریزی و سامانه‌های ارتباطی بی‌سیم جایگزین به‌طور مستمر در حال پایش است و استقرار پیش‌دستانه واحدها در نقاط حادثه‌خیز در دستور کار قرار دارد.

وی توجه به اقشار آسیب‌پذیر را اولویت مدیریت بحران دانست و گفت: اطلاعات و محل سکونت بیماران دیالیزی، وابسته به دستگاه‌های کمک‌تنفسی، مادران باردار پرخطر، سالمندان تنها و افراد دارای معلولیت باید احصا و ثبت شود تا در شرایط انسداد مسیرها خدمت‌رسانی به آنها متوقف نشود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین بر ضرورت آمادگی تیم‌های سیار بهداشتی و درمانی برای خدمات‌رسانی به جمعیت‌های روستایی دورافتاده و جامعه عشایری تاکید کرد.

ربیع یگانه با اشاره به ضرورت تاب‌آوری تاسیسات بیمارستانی بیان کرد: تست عملیاتی دیزل‌ژنراتورها زیر بار واقعی، پایش ذخایر سوخت، مخازن آب اضطراری، منابع گازهای طبی و ایمن‌سازی اتاق‌های سرور در برابر نفوذ آب الزامی است.

وی در ادامه بر نظارت دقیق حوزه بهداشت بر سلامت آب شرب، کلرسنجی، کنترل نقاط تجمع روان‌آب‌ها و پیشگیری از طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا در زمان سیلاب تاکید کرد و افزود: معاونت غذا و دارو نیز باید زنجیره تامین دارو و حفظ زنجیره سرمای واکسن‌ها را در مسیرهای جایگزین تثبیت کند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان با یادآوری خطرات ناشی از رفتارهای پرخطر شهروندان در سیلاب سال ۱۳۹۸ بر لزوم اطلاع‌رسانی پیشگیرانه و آگاهی‌بخشی عمومی پیش از وقوع حوادث تاکید کرد و گفت: معیار ارزیابی مجموعه‌های امدادی و درمانی صرفا تنظیم گزارش و مستندات اداری نیست بلکه شرط اساسی کارآمدی و قابلیت اجرای میدانی برنامه‌ها در صحنه واقعی بحران است.

کد مطلب 6956163

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