به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به لزوم ارتقای سطح آمادگی مراکز درمانی در برابر حوادث و تغییرات جوی اظهار کرد: برنامه پاسخ به حادثه در تمامی بیمارستانها باید بازنگری شود و شرح وظایف کادر درمان، جانشینان مسئولان و مسیرهای ارتباطی اضطراری بهصورت شفاف و عملیاتی در دسترس باشد.
وی با بیان اینکه مراکز درمانی باید ظرفیت تابآوری خود را در سناریوهای بحرانی ارزیابی کنند، افزود: بیمارستانها باید برای مواجهه با افزایش ناگهانی مراجعان، قطعی حاملهای انرژی آب، برق، گاز، نقص آسانسورها، نفوذ آب و اختلال در سامانههای مخابراتی آمادگی کامل داشته باشند و انتقال ایمن بیماران وابسته به تجهیزات حیاتی را تضمین کنند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر توزیع هوشمند بیماران در سوانح بزرگ، تصریح کرد: در حوادث با مصدومان انبوه استفاده از سامانه هدایت و توزیع متوازن بیماران برای جلوگیری از اشباع ظرفیت یک مرکز درمانی الزامی است و از این رو بیمارستانهای معین و مسیرهای جایگزین انتقال از پیش تعیین شدهاند.
ربیع یگانه درباره وضعیت ناوگان ۱۱۵ نیز خاطرنشان کرد: بازبینی فنی آمبولانسها، تامین سوخت ذخیره، تجهیزات انتقال مصدوم در معابر ناهموار و گلآلود، ستهای کنترل خونریزی و سامانههای ارتباطی بیسیم جایگزین بهطور مستمر در حال پایش است و استقرار پیشدستانه واحدها در نقاط حادثهخیز در دستور کار قرار دارد.
وی توجه به اقشار آسیبپذیر را اولویت مدیریت بحران دانست و گفت: اطلاعات و محل سکونت بیماران دیالیزی، وابسته به دستگاههای کمکتنفسی، مادران باردار پرخطر، سالمندان تنها و افراد دارای معلولیت باید احصا و ثبت شود تا در شرایط انسداد مسیرها خدمترسانی به آنها متوقف نشود.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان همچنین بر ضرورت آمادگی تیمهای سیار بهداشتی و درمانی برای خدماترسانی به جمعیتهای روستایی دورافتاده و جامعه عشایری تاکید کرد.
ربیع یگانه با اشاره به ضرورت تابآوری تاسیسات بیمارستانی بیان کرد: تست عملیاتی دیزلژنراتورها زیر بار واقعی، پایش ذخایر سوخت، مخازن آب اضطراری، منابع گازهای طبی و ایمنسازی اتاقهای سرور در برابر نفوذ آب الزامی است.
وی در ادامه بر نظارت دقیق حوزه بهداشت بر سلامت آب شرب، کلرسنجی، کنترل نقاط تجمع روانآبها و پیشگیری از طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا در زمان سیلاب تاکید کرد و افزود: معاونت غذا و دارو نیز باید زنجیره تامین دارو و حفظ زنجیره سرمای واکسنها را در مسیرهای جایگزین تثبیت کند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان با یادآوری خطرات ناشی از رفتارهای پرخطر شهروندان در سیلاب سال ۱۳۹۸ بر لزوم اطلاعرسانی پیشگیرانه و آگاهیبخشی عمومی پیش از وقوع حوادث تاکید کرد و گفت: معیار ارزیابی مجموعههای امدادی و درمانی صرفا تنظیم گزارش و مستندات اداری نیست بلکه شرط اساسی کارآمدی و قابلیت اجرای میدانی برنامهها در صحنه واقعی بحران است.
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