خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اکرم محمدی: ۲۶ شهریورماه در تقویم سلامت ایران یادآور ایثارگرانی است که در بحرانی‌ترین ثانیه‌های زندگی هم‌وطنان خود نخستین امید برای بقا هستند.

«روز فوریت‌های پزشکی» نه فقط یک مناسبت تقویمی بلکه فرصتی برای بازخوانی نقش حیاتی تکنسین‌ها و کادر اورژانس ۱۱۵ است که در تمام ساعات شبانه‌روز در جاده‌های پرخطر و شریان‌های پرتردد شهری فاصله میان مرگ و زندگی را با تخصص و ازخودگذشتگی پر می‌کنند.

نجات جان بیماران به عنوان یک رسالت خطیر بدون وجود بسترهای فناورانه، ناوگان استاندارد و تجهیزات پیشرفته، غیرممکن بوده و اورژانس پیش‌بیمارستانی به عنوان خط مقدم مواجهه با حوادث و بیماران اورژانسی، همواره با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده که فرسودگی ناوگان یکی از آنها است.

استان همدان به عنوان یکی از کانون‌های پرتردد غرب کشور به شمار می‌رود و رسیدگی به مصدومان حوادث جاده‌ای با ناوگانی که بخش اعظم آن عمری بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال را پشت سر گذاشته و دیگر با استانداردهای امدادرسانی نوین همخوانی ندارد.

فرسودگی ۷۶.۵ درصدی آمبولانس‌های استان علاوه بر تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور نگهداشت و تعمیرات تهدیدی خاموش برای «زمان طلایی» امدادرسانی محسوب می‌شود و زمانی که استارت یک آمبولانس در لحظات حساس سکته قلبی یا حوادث جاده‌ای به تاخیر بیفتد، تمام مهارت کارشناس اورژانس نیز ممکن است در برابر واقعیت سخت نقص فنی خودرو ناکام بماند.

این گزارش نه تنها روایت اعداد و ارقام بودجه‌ای بلکه داستان تلاشی است که سعی دارد با عبور از موانع تحریم و محدودیت‌های ارزی استانداردهای امدادی استان را به تراز مطلوب نزدیک کند.

محمد ربیع یگانه رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان ضمن تبریک روز فوریت‌های پزشکی در گفت‌وگوبا خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه رسالت اورژانس ۱۱۵ با یک اصل بنیادین یعنی «نجات جان مردم» آغاز می‌شود، اظهار کرد: نجات جان انسان‌ها مستلزم زنجیره‌ای از نیازمندی‌ها شامل نیروی انسانی متعهد و متخصص، زیرساخت‌های مناسب، فناوری‌های نوین و تجهیزات به‌روز است.

۷۶.۵ درصد از آمبولانس‌های همدان عمری بالای ۱۵ سال دارند

وی در پاسخ به وضعیت آماری ناوگان اورژانس ادامه داد: در حال حاضر در مجموع ۱۰۷ دستگاه آمبولانس در سطح استان همدان موجود است که از این تعداد حدود ۳۲ دستگاه بالای ۲۰ سال عمر دارند و ۵۳ دستگاه نیز دارای عمری بین ۱۵ تا ۲۰ سال هستند و این آمار نشان می‌دهد در مجموع حدود ۷۶.۵ درصد از آمبولانس‌های استان عمری بالای ۱۵ سال دارند و عملا فرسوده به شمار می‌روند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: بخشی از این ناوگان شامل آمبولانس‌ها و اتوبوس‌آمبولانس‌های بنز است که هزینه‌های تعمیرات و نگهداشت بسیار سرسام‌آوری دارند.

وی تصریح کرد: تنها هزینه‌های اقلام مصرفی ماهانه نظیر روغن، لنت ترمز و لاستیک این آمبولانس‌ها ماهانه افزون بر ۱.۵ میلیارد تومان به مجموعه تحمیل می‌کند.

ربیع یگانه ادامه داد: سیاست‌گذاری ما حرکت به سمت تامین خودروهایی متناسب با اقلیم، شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی کشور با استهلاک و هزینه نگهداشت به مراتب پایین‌تر قرار دارد.

تامین ۲۵ دستگاه آمبولانس به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان

وی با اشاره به پیگیری‌های مداوم با استاندار همدان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در شرایطی که با محدودیت‌های ارزی و انسداد واردات روبه‌رو بودیم موفق شدیم تفاهم‌نامه‌ای برای تامین ۲۵ دستگاه آمبولانس با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به امضا برسانیم و از تمام ظرفیت‌های موجود برای خرید آمبولانس در کشور استفاده شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان با تشریح فرآیند ریالی و نوسانات نرخ ارز در روند خرید تصریح کرد: در مرحله نخست ۶ دستگاه آمبولانس خریداری شد و در آن زمان هر دستگاه بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۱۸.۵ میلیارد تومان قیمت داشت که با احتساب ۱۰ درصد ارزش افزوده به ازای هر دستگاه حدود ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای استان تمام شد.

وی ادامه داد: در مرحله دوم ۱۰ دستگاه آمبولانس دیگر که به تازگی تحویل شده بر پایه استعلام نقدی از تمامی شرکت‌های تولیدکننده داخلی با نرخ هر دستگاه ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خریداری شد که این خریدها در زمره اقتصادی‌ترین خریدها محسوب می‌شود.

اورژانس کشور قول تامین ۲۵ دستگاه آمبولانس جدید داده است

ربیع یگانه با بیان اینکه در مجموع ظرف مدت کمتر از سه هفته ۱۶ دستگاه آمبولانس وارد استان همدان شده است، بیان کردک سهم ۵۰ درصدی استان که معادل ۲۵۰ میلیارد تومان بود، با دستور و حمایت استاندار همدان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به صورت نقدی و کامل واریز شده و تعهد استان انجام شده است و تامین ۹ دستگاه باقی‌مانده از ۲۵ دستگاه نیز بر عهده سازمان اورژانس کشور قرار دارد که قول داده‌اند در اسرع وقت تحویل دهند.

وی با اشاره به رایزنی برای مرحله دوم نوسازی ناوگان افزود: در مذاکراتی که با رئیس سازمان اورژانس کشور و رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفته قول مساعد داده شد که در صورت مشارکت مجدد استان و خیرین در قالب مدل ۵۰-۵۰ بتوانیم مجوز خرید ۲۵ دستگاه آمبولانس دیگر را نیز در فاز دوم اخذ کنیم تا تحولی بنیادین در کالبد اورژانس پیش‌بیمارستانی ایجاد شود.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: ۱۶ دستگاه آمبولانسی که وارد استان شده فقط خودرو نیستند بلکه ۱۶ امید و فرصت دوباره برای بازگشت به زندگی هستند.

تلاش‌های اخیر در اورژانس پیش‌بیمارستانی همدان برای نوسازی ناوگان و ورود ۱۶ آمبولانس پیشرفته تنها گام نخست در مسیری طولانی برای ارتقای سلامت عمومی است و این اقدام نه تنها هزینه‌های سنگین نگهداشت خودروهای فرسوده را کاهش می‌دهد بلکه با افزایش تاب‌آوری ناوگان ضریب امنیت «زمان طلایی» را به شکل محسوسی ارتقا می‌بخشد و تحقق وعده تامین ۹ دستگاه باقی‌مانده و برنامه‌ریزی برای فاز دوم خرید ۲۵ دستگاه دیگر با مشارکت خیرین و دستگاه‌های اجرایی، نقشه‌ی راه هوشمندانه‌ای است که می‌تواند همدان را به قطبی امن در غرب کشور بدل کند.