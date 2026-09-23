آمادگی ۱۲۰ اکیپ آبفا لرستان برای مقابله با سیلاب و حوادث غیرمترقبه

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین نوریزدان صبح امروز چهارشنبه در جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه در شرایط بحرانی اظهار کرد: تأمین و حفظ آب سالم و بهداشتی خط قرمز شرکت آبفا است و تمامی واحدها باید با پیش‌بینی شرایط احتمالی، آمادگی لازم برای مدیریت حوادث و استمرار خدمات‌رسانی به مردم را داشته باشند.

آماده‌باش ۱۲۰ اکیپ اتفاقات و امدادی

نوریزدان همچنین بر آمادگی کامل ۱۲۰ اکیپ اتفاقات و امدادی در سطح استان تأکید کرد و گفت: این اکیپ‌ها باید آمادگی لازم برای حضور سریع در محل حوادث، رفع مشکلات احتمالی و تأمین پایدار آب شرب شهروندان را داشته باشند.

وی بر ضرورت هماهنگی میان واحدهای مختلف شرکت برای مدیریت شرایط احتمالی و جلوگیری از ایجاد وقفه در خدمات‌رسانی به مشترکان تأکید کرد.

تأکید بر هماهنگی برای مدیریت شرایط بحرانی

در ادامه جلسه، معاونان و مدیران حاضر درباره مباحث مطرح‌شده، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

در پایان نیز بر ضرورت هماهنگی و آمادگی همه‌جانبه مجموعه آب و فاضلاب استان برای مدیریت حوادث احتمالی، حفظ زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب و استمرار خدمات‌رسانی به مردم تأکید شد.