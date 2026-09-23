به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران انتظامی شهرستان سلسله با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل دپوی کالاهای قاچاق در یک منزل مسکونی را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و اخذ مجوزهای لازم، در بازرسی از محل شناسایی‌شده، ۱۶۴ دستگاه چای‌ساز خارجی قاچاق را کشف کردند.

ارزش ۵ میلیارد ریالی چای‌سازهای قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف‌شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

حسنوند ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

تأکید پلیس بر مقابله با قاچاق کالا

فرمانده انتظامی سلسله در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با قاچاق کالا و ارز، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.