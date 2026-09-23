به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، دونالد ترامپ و لی جائهمیونگ، رؤسایجمهور آمریکا و کره جنوبی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره پیشرفت پروژههای راهبردی و سرمایهگذاری دوجانبه گفتوگو کردند.
دو طرف از پیشرفت قابل توجه در اجرای بسته سرمایهگذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری استقبال کردند. همچنین موضوع زیردریاییهای هستهای کره جنوبی، حق غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هستهای، انتقال کنترل عملیاتی نیروهای کره جنوبی در زمان جنگ و همکاری در صنعت کشتیسازی بررسی شد.
لی جائهمیونگ از ترامپ خواست برای ازسرگیری گفتوگوهای آمریکا و کره شمالی تلاش کند. ترامپ نیز با این درخواست موافقت کرد و گفت روابط خوبی با کیم جونگاون دارد.
در حالی که واشنگتن برای مشارکت نظامی سئول در تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز فشار وارد میکند، مشاور امنیت ملی کره جنوبی گفت موضوع هرمز در این دیدار مطرح نشد. لی پیشتر اعزام نیروهای رزمی کره جنوبی به منطقه را رد کرده بود.
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