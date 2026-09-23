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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

کنایه جولانی خطاب به ترامپ: چرا نیوجرسی را به اسرائیلی‌ها نمی‌دهی؟

کنایه جولانی خطاب به ترامپ: چرا نیوجرسی را به اسرائیلی‌ها نمی‌دهی؟

رئیس جمهور خودخوانده سوریه به شوخی با ترامپ در خصوص بلندی های اشغالی جولان اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه طی یک نشست در نیویورک در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل به جزئیات گفتگوی گذشته خود با ترامپ اشاره کرد.

وی تاکید کرد که در جریان دیدار با ترامپ در کاخ سفید حین صحبت از حاکمیت رژیم صهیونستی بر بلندی های اشغالی جولان سوریه به شوخی خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته است: چرا نیوجرسی را به اسرائیلی ها نمی دهی؟ تو مالک جولان نیستی که بخواهی آن را به اسرائیلی ها بدهی اما مالک نیوجرسی هستی.

جولانی اضافه کرد: با توجه به این که نیوجرسی پر از دموکرات ها است و آنها به ترامپ رأی نمی دهند خوب است به اسرائیلی ها داده شود.

وی گفت: به دور از شوخی، بلندی های جولان سوریه به مردم این کشور تعلق دارد؛ بنابراین رؤسای جمهور سوریه یا آمریکا یا هیچ شخص دیگری نمی تواند آن را به دیگران بدهد و از آن چشم بپوشاند.

کد مطلب 6956133

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