۲ مرکز غیرمجاز دندانپزشکی و خدمات زیبایی در ساری پلمب شد

آزاده ناظری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند نظارت بر مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهای مردمی و انجام بازدیدهای میدانی توسط کارشناسان نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دو محل که به شکل غیرقانونی در حوزه خدمات دندانپزشکی و زیبایی فعالیت داشتند، شناسایی شدند.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد این مراکز فاقد پروانه فعالیت و صلاحیت حرفهای لازم برای ارائه خدمات بودند و به همین دلیل، هر دو محل پس از بازرسی پلمب شدند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: پرونده افراد متخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
ناظری با هشدار نسبت به پیامدهای فعالیت مراکز فاقد مجوز در حوزه سلامت تصریح کرد: دریافت خدمات پزشکی، دندانپزشکی و زیبایی از مراکز غیرمجاز میتواند سلامت افراد را با خطرات جدی مواجه کند و شهروندان باید پیش از دریافت خدمات، از قانونی بودن فعالیت مرکز و صلاحیت ارائهدهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای غیرمجاز در حوزه سلامت یا اطلاع از تخلفات پزشکی، درمانی و تعرفهای، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ یا واحد رسیدگی به شکایات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران گزارش کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران تأکید کرد: گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی مراکز متخلف و جلوگیری از ارائه خدمات غیرمجاز دارد و نظارت بر مراکز درمانی و ارائهدهندگان خدمات سلامت با جدیت ادامه خواهد داشت.
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