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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

بیش از ۲۰۵ هزار دانش‌آموز زنجانی راهی کلاس‌های درس شدند

بیش از ۲۰۵ هزار دانش‌آموز زنجانی راهی کلاس‌های درس شدند

زنجان- مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: امسال بیش از ۲۰۵ هزار دانش‌آموز در بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ مدرسه استان زنجان و در بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ کلاس درس سال تحصیلی خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی روز چهارشنبه در مراسم نمادین بازگشایی مدارس که در مدرسه ماندگار امیرکبیر زنجان برگزار شد،در جمع خبرنگاران با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز اول مهرماه، مدارس استان زنجان فعالیت خود را برای سال تحصیلی جدید آغاز کردند و امیدواریم سالی همراه با موفقیت، نشاط و پیشرفت برای دانش‌آموزان و فرهنگیان استان باشد.

وی با اشاره به آمار دانش‌آموزان و مدارس استان افزود: امسال بیش از ۲۰۵ هزار دانش‌آموز در استان زنجان مشغول به تحصیل خواهند شد و این دانش‌آموزان در بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ کلاس درس و یک‌هزار و ۸۰۰ مدرسه پذیرش می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: نزدیک به ۱۰ هزار معلم نیز در سال تحصیلی جدید مسئولیت آموزش، تربیت و همراهی دانش‌آموزان را بر عهده خواهند داشت و امیدواریم با تلاش مجموعه آموزش و پرورش، سال تحصیلی موفقی را پشت سر بگذاریم.

تاراسی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش گفت: با توجه به رویکردهای وزارت آموزش و پرورش، یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید، ارتقای کیفیت آموزش در کلاس‌های درس است و همه تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم گرفت.

وی نقش خانواده‌ها را در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت مهم دانست و تصریح کرد: همراهی والدین عزیز می‌تواند در این مسیر بسیار مؤثر باشد و انتظار داریم خانواده‌ها ارتباط مستمر و سازنده‌ای با مدارس داشته باشند و مدیران، معلمان و عوامل آموزشی را در فرآیند تعلیم و تربیت دانش‌آموزان همراهی و یاری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین با اشاره به یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی گفت: متأسفانه در جریان جنگ تحمیلی اخیر، استان زنجان هشت دانش‌آموز شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و امروز جای این عزیزان در میان دانش‌آموزان خالی است.

تاراسی افزود: همچنین در این ایام یک معلم شهید نیز تقدیم انقلاب شده است که امروز مراسم تجلیل از این شهید فرهنگی برگزار شد و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را گرامی می‌داریم.

وی در ادامه درباره اجرای برنامه «اول مهر بدون کیف» در مدارس استان گفت: در این روز، فرآیند عادی تدریس و برگزاری کامل کلاس‌های درس دنبال نمی‌شود، اما دانش‌آموزان برای آشنایی با برنامه‌های درسی و فضای مدرسه، دقایقی در کلاس‌های خود حضور پیدا می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان خاطرنشان کرد: آغاز نظم و انضباط مدرسه از اول مهر اهمیت دارد، اما برنامه‌های این روز بیشتر با محوریت نشاط و شادی دانش‌آموزان طراحی شده است تا دانش‌آموزان در فضایی شاد و بانشاط سال تحصیلی را آغاز کنند.

تاراسی ادامه داد: دانش‌آموزان در حیاط مدرسه یا کلاس‌های درس، در برنامه‌های شاد و متنوعی که با همراهی معلمان، مدیران و عوامل مدارس برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد تا نخستین روز مدرسه برای آنان خاطره‌ای خوش و ماندگار باشد.

وی همچنین درباره وضعیت حضور معلمان در مدارس استان گفت: با تمهیدات و مقدماتی که همکاران ما در مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان انجام داده‌اند، در آغاز سال تحصیلی هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تأکید کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که با برنامه‌ریزی مناسب، استفاده از ظرفیت فرهنگیان و همراهی خانواده‌ها، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان فراهم شود و سال تحصیلی جدید با آرامش و نشاط آغاز شود.

کد مطلب 6956303

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