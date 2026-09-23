به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی روز چهارشنبه در مراسم نمادین بازگشایی مدارس که در مدرسه ماندگار امیرکبیر زنجان برگزار شد،در جمع خبرنگاران با تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز اول مهرماه، مدارس استان زنجان فعالیت خود را برای سال تحصیلی جدید آغاز کردند و امیدواریم سالی همراه با موفقیت، نشاط و پیشرفت برای دانشآموزان و فرهنگیان استان باشد.
وی با اشاره به آمار دانشآموزان و مدارس استان افزود: امسال بیش از ۲۰۵ هزار دانشآموز در استان زنجان مشغول به تحصیل خواهند شد و این دانشآموزان در بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ کلاس درس و یکهزار و ۸۰۰ مدرسه پذیرش میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان ادامه داد: نزدیک به ۱۰ هزار معلم نیز در سال تحصیلی جدید مسئولیت آموزش، تربیت و همراهی دانشآموزان را بر عهده خواهند داشت و امیدواریم با تلاش مجموعه آموزش و پرورش، سال تحصیلی موفقی را پشت سر بگذاریم.
تاراسی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش گفت: با توجه به رویکردهای وزارت آموزش و پرورش، یکی از اولویتهای اصلی مجموعه آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید، ارتقای کیفیت آموزش در کلاسهای درس است و همه تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم گرفت.
وی نقش خانوادهها را در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت مهم دانست و تصریح کرد: همراهی والدین عزیز میتواند در این مسیر بسیار مؤثر باشد و انتظار داریم خانوادهها ارتباط مستمر و سازندهای با مدارس داشته باشند و مدیران، معلمان و عوامل آموزشی را در فرآیند تعلیم و تربیت دانشآموزان همراهی و یاری کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین با اشاره به یاد و خاطره شهدای دانشآموز و فرهنگی گفت: متأسفانه در جریان جنگ تحمیلی اخیر، استان زنجان هشت دانشآموز شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و امروز جای این عزیزان در میان دانشآموزان خالی است.
تاراسی افزود: همچنین در این ایام یک معلم شهید نیز تقدیم انقلاب شده است که امروز مراسم تجلیل از این شهید فرهنگی برگزار شد و یاد و خاطره شهدای دانشآموز و فرهنگی را گرامی میداریم.
وی در ادامه درباره اجرای برنامه «اول مهر بدون کیف» در مدارس استان گفت: در این روز، فرآیند عادی تدریس و برگزاری کامل کلاسهای درس دنبال نمیشود، اما دانشآموزان برای آشنایی با برنامههای درسی و فضای مدرسه، دقایقی در کلاسهای خود حضور پیدا میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان خاطرنشان کرد: آغاز نظم و انضباط مدرسه از اول مهر اهمیت دارد، اما برنامههای این روز بیشتر با محوریت نشاط و شادی دانشآموزان طراحی شده است تا دانشآموزان در فضایی شاد و بانشاط سال تحصیلی را آغاز کنند.
تاراسی ادامه داد: دانشآموزان در حیاط مدرسه یا کلاسهای درس، در برنامههای شاد و متنوعی که با همراهی معلمان، مدیران و عوامل مدارس برگزار میشود، شرکت خواهند کرد تا نخستین روز مدرسه برای آنان خاطرهای خوش و ماندگار باشد.
وی همچنین درباره وضعیت حضور معلمان در مدارس استان گفت: با تمهیدات و مقدماتی که همکاران ما در مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان انجام دادهاند، در آغاز سال تحصیلی هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تأکید کرد: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که با برنامهریزی مناسب، استفاده از ظرفیت فرهنگیان و همراهی خانوادهها، زمینه ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی دانشآموزان فراهم شود و سال تحصیلی جدید با آرامش و نشاط آغاز شود.
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