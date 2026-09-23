به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی ظهر چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، یاد و خاطره امام راحل، شهدا و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را گرامی داشت و بر نقش دانش‌آموزان در ساختن آینده کشور تأکید کرد.

امام جمعه عسلویه با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را گرامی می‌داریم و باید فرهنگ ایثار، علم‌آموزی و اخلاق را در مسیر تربیت نسل آینده مورد توجه قرار دهیم.

امام جمعه عسلویه افزود: در آغاز سال تحصیلی، همه باید عهد و پیمان ببندیم که با علم، اخلاق، آداب و تلاش، مسیر شهدا را ادامه دهیم و دانش‌آموزان نیز با جدیت و انگیزه، مسیر پیشرفت و تعالی را دنبال کنند.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده‌ سازان این کشور هستید و آینده شهر، کشور، صنعت و جامعه به دست شما رقم خواهد خورد؛ بنابراین باید از فرصت تعلیم و تربیت به بهترین شکل استفاده کنید و با تلاش و پشتکار، آینده‌ای روشن برای خود و جامعه بسازید.

امام جمعه عسلویه همچنین با قدردانی از والدین، معلمان، مدیران مدارس و مسئولان شهرستان خاطرنشان کرد: همه مسئولان و خانواده‌ها وظیفه دارند در مسیر تعلیم و تربیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای دانش‌آموزان در کنار آنان باشند.

وی در پایان با آرزوی سالی سرشار از خیر و برکت برای دانش‌آموزان و فرهنگیان، اظهار کرد: امیدواریم مدارس با حضور دانش‌آموزان، نشاط و پویایی واقعی خود را پیدا کنند و شاهد تداوم آموزش حضوری و موفقیت روزافزون دانش‌آموزان باشیم.