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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

امام جمعه عسلویه: آینده کشور به دست دانش‌آموزان ساخته می‌شود

امام جمعه عسلویه: آینده کشور به دست دانش‌آموزان ساخته می‌شود

بوشهر- امام جمعه عسلویه گفت: آینده کشور به دست دانش‌آموزان ساخته می‌شود و باید فرهنگ ایثار، علم‌آموزی و اخلاق را در مسیر تربیت نسل آینده مورد توجه قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی ظهر چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، یاد و خاطره امام راحل، شهدا و به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را گرامی داشت و بر نقش دانش‌آموزان در ساختن آینده کشور تأکید کرد.

امام جمعه عسلویه با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس اظهار داشت: یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را گرامی می‌داریم و باید فرهنگ ایثار، علم‌آموزی و اخلاق را در مسیر تربیت نسل آینده مورد توجه قرار دهیم.

امام جمعه عسلویه افزود: در آغاز سال تحصیلی، همه باید عهد و پیمان ببندیم که با علم، اخلاق، آداب و تلاش، مسیر شهدا را ادامه دهیم و دانش‌آموزان نیز با جدیت و انگیزه، مسیر پیشرفت و تعالی را دنبال کنند.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما آینده‌ سازان این کشور هستید و آینده شهر، کشور، صنعت و جامعه به دست شما رقم خواهد خورد؛ بنابراین باید از فرصت تعلیم و تربیت به بهترین شکل استفاده کنید و با تلاش و پشتکار، آینده‌ای روشن برای خود و جامعه بسازید.

امام جمعه عسلویه همچنین با قدردانی از والدین، معلمان، مدیران مدارس و مسئولان شهرستان خاطرنشان کرد: همه مسئولان و خانواده‌ها وظیفه دارند در مسیر تعلیم و تربیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای دانش‌آموزان در کنار آنان باشند.

وی در پایان با آرزوی سالی سرشار از خیر و برکت برای دانش‌آموزان و فرهنگیان، اظهار کرد: امیدواریم مدارس با حضور دانش‌آموزان، نشاط و پویایی واقعی خود را پیدا کنند و شاهد تداوم آموزش حضوری و موفقیت روزافزون دانش‌آموزان باشیم.

کد مطلب 6956498

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