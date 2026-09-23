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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

جامعه‌شناسی در مواجهه با جنگ چه بروز و ظهوری دارد؟

جامعه‌شناسی در مواجهه با جنگ چه بروز و ظهوری دارد؟

نشست جامعه‌شناسی در مواجهه با جنگ با حضور جامعه شناسان در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های علوم اجتماعی در زمانه بحران با عنوان «جامعه‌شناسی در مواجهه با جنگ» به همت اتحادیه انجمن‌های علوم اجتماعی ایران با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار می‌شود.

در این نشست محمدرضا کلاهی از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در موضوع جنگ و علوم اجتماعی در ایران، زهره بیات ریزی از دانشگاه آلبرتا کانادا در موضوع جامعه‌شناسی به مثابه «ورزش رزمی» نقش سیاسی جامعه‌شناسی در ایران و سمیه توحیدلو از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خصوص گفتمان‌های رقیب در علوم اجتماعی ایران در زمان جنگ به گفتگو می پردازند.

این نشست روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ تا ۱۹ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن انجمن‌ها برگزار خواهد شد. گفتنی است پخش این جلسه به صورت همزمان از طریق لینک https://skyroom.online/ch/ahangeatiye/socialsciences صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6956311
سیده فاطمه سادات کیایی

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