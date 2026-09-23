۱۲ تعاونی‌ عشایری خراسان جنوبی در خدمت تولید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت خادمینژاد، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به ظرفیتهای گسترده تعاونیهای عشایری استان اظهارکرد: تعاونیهای عشایری خراسان جنوبی امروز از توانمندیهای متعددی در حوزههای تولید، خدمات، تأمین نهاده، بازاریابی و بازاررسانی برخوردار هستند و در مناطق مرزی نیز نقش مؤثری ایفا میکنند.
مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه عشایری خراسان جنوبی ظرفیتهای قابل توجهی از جمله زمینهای کشاورزی، چاههای موتور کشاورزی، ماشینآلات سنگین و انبارهای مختلف وجود دارد که بخشی از این زیرساختها با حمایت سازمان امور عشایر ایران و با قیمت کارشناسی و مناسب در اختیار تشکلها قرار گرفته است.
خادمینژاد افزود: این حمایتها موجب تقویت زیرساخت تعاونیها شده و امروز میتوان گفت تشکلهای عشایری خراسان جنوبی از تعاونیهای قدرتمند و توانمندی برخوردار هستند.
وی با اشاره به حضور تعاونیهای عشایری در مناطق مرزی گفت: تعاونیهای استان در مناطق مرزی دارای فروشگاه و انبار هستند و علاوه بر فعالیتهای اقتصادی، جامعه عشایری استان در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز حضوری فعال دارد.
مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان اینکه عشایر حدود ۱۲ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند، تصریح کرد: جامعه عشایری با وجود جمعیت محدود، در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی مشارکت قابل توجهی دارد و نقش این جامعه در مشارکتهای عمومی و انتخاباتی نیز قابل توجه است.
خادمینژاد همچنین از برگزاری نخستین جلسه تعاونیهای عشایری با حضور مسئولان چهار استان شرقی کشور در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این نشست با حضور مدیران امور عشایری، مدیران عامل تعاونیها و اتحادیههای عشایری، رؤسای هیئتمدیره، معاونان توسعه و امور زیربنایی و مسئولان حوزه تعاونیهای استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یکی دیگر از استانهای شرقی می شود.
وی هدف از برگزاری این نشست را هماندیشی، هماهنگی و بررسی طرحهای پایلوت و مشکلات حوزه تعاونیهای عشایری عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تبادل تجربه میان استانهای شرقی، زمینه اجرای طرحهای مشترک و رفع مشکلات تعاونیها فراهم شود.
مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی ادامه داد: در استان ۱۱ شرکت تعاونی عشایری و یک اتحادیه (در مجموع ۱۲ تشکل عشایری) فعال هستند.
وی افزود: این تشکل ها در حوزههای مختلف خدماترسانی از جمله توزیع آرد، نهادههای دامی، سوخت و سایر نیازهای جامعه عشایری فعالیت میکنند.
خادمینژاد بازاریابی و بازاررسانی را یکی از محورهای مهم فعالیت تعاونیهای عشایری دانست و گفت: امسال با حمایت سازمان امور عشایر ایران، محصولات خراسان جنوبی در فروشگاهها و نمایشگاههای عرضه محصولات عشایری کشور نیز حضور پیدا کرده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع دستی عشایری استان افزود: غرفه خراسان جنوبی در این رویداد به دلیل تنوع محصولات، از جمله حولهبافی، گیوه، فرش، گلیم و گبه مورد توجه قرار گرفت و همین ظرفیت موجب شد پیشنهاد اختصاص دو غرفه به صورت رایگان برای عرضه محصولات تعاونیهای استان مطرح شود.
مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان اینکه پیگیریهای لازم برای اختصاص فضای مناسب به محصولات عشایری استان در تهران انجام شده است، اظهار کرد: هدف ما این است که فضایی در اختیار عشایر قرار گیرد که علاوه بر برخورداری از موقعیت مناسب و پاخور مطلوب، بتواند برای تعاونیها درآمدزا باشد و به یک فعالیت پایدار اقتصادی تبدیل شود.
خادمینژاد همچنین با تأکید بر وحدت میان عشایر شیعه و سنی استان گفت: اتحاد و انسجام عشایر شیعه و سنی خراسان جنوبی همواره مورد توجه بوده و جامعه عشایری استان در عرصههای مختلف از جمله دفاع از امنیت، مقابله با تهدیدها و حفظ انسجام اجتماعی نقشآفرینی کرده است.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای استاندار خراسان جنوبی و سازمان امور عشایر ایران گفت: توجه ویژه به خراسان جنوبی در اعتبارات ملی و حمایت از ظرفیتهای جامعه عشایری میتواند زمینهساز توسعه بیشتر تعاونیها، تقویت اقتصاد عشایری و افزایش نقش این جامعه در تولید و بازاررسانی محصولات استان باشد.
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