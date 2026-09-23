زنگ بازگشایی مدارس در ۲۰۰ مدرسه دشتی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در آیین نواختن زنگ بازگشایی مدارس شهرستان دشتی، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز نسل جدید، تجربهای متفاوت از جنگ را پشت سر گذاشته و آنچه در گذشته با عنوان خاطره ای از دفاع مقدس درباره آن میشنیدیم، امروز برای نسل حاضر به تجربهای ملموس تبدیل شده است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حماسه اخیر، بهویژه شهدای دانش آموز میناب و شهیده الهه شهیدی بهلولی، افزود: شهدا با ایثار و فداکاری از کشور و آرمانهای نظام اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که با تلاش در مسیر پیشرفت کشور، ادامهدهنده راه آنان باشیم.
فرماندار دشتی بیان کرد: اول مهرماه آغاز یک مسیر برای ساختن آینده است و دانشآموزان امروز، آیندهسازان کشور هستند؛ از این رو باید زمینه رشد، شکوفایی استعدادها و تربیت نسلی توانمند و مسئولیتپذیر را فراهم کنیم.
مقاتلی با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم و مدیریت شهرستان به حوزه آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش را یکی از پایههای زیربنایی توسعه میدانیم و تلاش شده است با وجود همه چالش ها در حوزههای مختلف آموزشی و زیرساختی، حمایت و توجه ویژهای به این بخش صورت گیرد.
وی ادامه داد: در سال جاری حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در مجموع به حوزه آموزش و پرورش شهرستان دشتی اختصاص یافته که برای توسعه و تقویت زیرساختهای آموزشی و رفع نیازهای این حوزه هزینه خواهد شد.
رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی در پایان با اشاره به اینکه بیاییم شعار امسال را در شهرستان دشتی تحت عنوان اینکه من هم می خواهم برای ساختن آینده شهرستان و ایران ایفای نقش کنم ، حمایت های لازم را از حوزه تعلیم و تربیت به عمل آوریم.
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