کرملین: پوتین آماده دیدار با ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه آماده دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا است.

پسکوف به خبرنگاران گفت: در حال حاضر جزئیاتی درباره هیچ دیدار سطح بالایی وجود ندارد. اگر درباره دیدار روسیه و آمریکا صحبت کنیم، رئیس‌جمهور آماده است. پوتین و ترامپ در گفت‌وگوهای تلفنی خود همواره بر آمادگی برای برگزاری دیداری دیگر در صورت نیاز تأکید کرده‌اند.

وی درباره احتمال دیدار پوتین و ولودیمیر زلنسکی نیز گفت موضع روسیه در این زمینه روشن است و پوتین اعلام کرده زلنسکی در صورت تمایل می‌تواند به مسکو سفر کند و تضمین‌های امنیتی لازم نیز برای او فراهم خواهد شد.

پسکوف افزود در غیر این صورت، برگزاری نشست سران پیش از پایان یافتن مذاکرات و کار کارشناسی «غیرعملی» و اتلاف وقت خواهد بود.

سخنگوی کرملین همچنین اعلام کرد روند «نظامی‌سازی اوکراین» ادامه دارد و کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند منابع مالی بیشتری برای خرید تسلیحات اختصاص دهند. او گفت به باور مسکو، فعالیت‌های کی‌یف ادامه دارد و هنوز شرایط لازم برای آغاز روند مذاکرات صلح فراهم نشده است، هرچند روسیه همچنان برای مذاکره اعلام آمادگی می‌کند.

پسکوف همچنین انگلیس، آلمان، فرانسه و شماری دیگر از کشورهای اروپایی را به دامن زدن به احساسات ضدروسی متهم کرد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که ترامپ در دیدار با زلنسکی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت قصد دارد بار دیگر با پوتین دیدار کند. پسکوف نیز ۱۳ سپتامبر گفته بود امکان برگزاری دیدار پوتین و ترامپ در چین وجود دارد.