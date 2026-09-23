اول مهر؛ سلامی به آینده و درودی به شهیدان

یادداشت مهمان؛ نرگس معدنی پوررئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران: «آغاز سال تحصیلی جدید، تنها شروع دوباره کلاس و مدرسه نیست؛ فرصتی است برای تجدید عهد با دانایی، امید و آینده‌ ای که قرار است به دست همین دانش‌ آموزان ساخته شود. بازگشایی مدارس، بار دیگر حیاط مدرسه‌ ها را از صدای شور و شوق کودکان و نوجوانانی پر می‌ کند که هر یک می‌ توانند بخشی از فردای این سرزمین را رقم بزنند.

اما در کنار این شور و نشاط، شایسته است در نخستین روزهای سال تحصیلی، یاد دانش‌آموزانی را گرامی بداریم که خود به مدرسه آمدند، اما فرصت بازگشت به خانه را نیافتند و نامشان برای همیشه در حافظه ملت ایران ماندگار شد.

یاد شهدای دانش‌ آموز، یاد نسلی است که در سخت‌ ترین روزهای تاریخ معاصر کشور، در کنار دیگر اقشار مردم ایستاد و برای دفاع از میهن و آرمان‌ های خود از جان گذشت. آنان نشان دادند که بزرگی و مسئولیت‌ پذیری، به سن و سال نیست.

در این میان، یاد *دانش‌ آموزان شهید مدرسه میناب* نیز با اندوه و احترام در دل‌ ها زنده است؛ کودکانی که قرار بود با کیف و کتاب راهی کلاس درس شوند و آینده‌ ای روشن را تجربه کنند، اما تقدیر آنان را در شمار شهدای این سرزمین قرار داد. یاد آنان، مسئولیت امروز ما را در قبال نسل آینده سنگین‌ تر می‌ کند.

سال تحصیلی جدید باید فرصتی باشد برای آنکه مدارس، بیش از همیشه، کانون علم، اخلاق، هویت، امید و مسئولیت‌ پذیری باشند؛ جایی که دانش‌ آموزان در کنار آموختن درس‌ های کتاب، بیاموزند که ساختن آینده ایران، نیازمند دانش، همدلی و احساس مسئولیت است.

به همه دانش‌ آموزان، معلمان و خانواده‌ های آنان که فصل تازه‌ ای از تلاش و یادگیری را آغاز می‌ کنند، سلام و درود می‌ فرستیم و سالی سرشار از موفقیت و سربلندی برایشان آرزو داریم.»