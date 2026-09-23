به گزارش خبرنگار مهر٬ اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی، با تأکید بر نقش دانش‌ آموزان در ساخت آینده کشور، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدرسه، خانواده و دانش‌آموز و همچنین تبیین و روایتگری رویدادهای دفاع مقدس و تحولات اخیر برای نسل جدید تأکید کرد.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بازگشایی مدارس به صورت حضوری فرصت ارزشمندی برای تقویت فرآیند تعلیم و تربیت و حضور مؤثر دانش‌آموزان در محیط مدرسه است و باید از این فرصت برای رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی آنان استفاده کرد.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: معلمان باید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی و ابزارهای مختلف از جمله فیلم، تصویر، نمایش و برنامه‌های آموزشی، مفاهیم ایثار، فداکاری، مقاومت و دفاع از کشور را برای دانش‌آموزان تبیین و روایت کنند.

فرماندار عسلویه ادامه داد: دانش‌آموزان باید بدانند که نیروهای مسلح و رزمندگان کشور در مرزها از امنیت ایران دفاع می‌کنند و در کنار این تلاش‌ها، وظیفه دانش‌آموزان نیز درس خواندن، تلاش و افزایش توان علمی و مهارتی است.

توسعه فضاهای آموزشی

پاسالار با اشاره به اهمیت علم و دانش در آینده کشور گفت: دانش‌آموزان امروز، منابع انسانی و مدیران آینده کشور، استان و منطقه هستند و هر اندازه توان علمی و دانشی خود را افزایش دهند، نقش مؤثرتری در ساخت آینده ایفا خواهند کرد.

وی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از مدارس جدید در شهرستان عسلویه اظهار داشت: ساخت و تجهیز مدارس از وظایف مسئولان است و در سال جاری نیز مدارس جدیدی در شهرستان آماده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است؛ در مقابل، دانش‌آموزان نیز باید با جدیت درس بخوانند و برای ساخت آینده منطقه تلاش کنند.

فرماندار عسلویه همچنین خطاب به خانواده‌ها تأکید کرد: با بازگشایی حضوری مدارس، خانواده‌ها باید همچنان توجه و جدیت لازم را در زمینه تحصیل فرزندان خود داشته باشند و ارتباط مؤثر و مستمری میان خانواده، مدرسه و دانش‌آموز برقرار شود.

پاسالار در پایان با قدردانی از معلمان، مدیران مدارس، خانواده‌ها، مسئولان، اعضای شورای تأمین و شورای اداری و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، برای دانش‌ آموزان عسلویه آرزوی موفقیت و پیشرفت در عرصه‌های علمی، آموزشی و اجتماعی کرد.