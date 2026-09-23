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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

بهره‌برداری از مدارس جدید در شهرستان عسلویه

بهره‌برداری از مدارس جدید در شهرستان عسلویه

بوشهر- فرماندار عسلویه با اشاره به بهره‌برداری از مدارس جدید در این شهرستان گفت: آینده منطقه و کشور در دستان دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرنگار مهر٬ اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی، با تأکید بر نقش دانش‌ آموزان در ساخت آینده کشور، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدرسه، خانواده و دانش‌آموز و همچنین تبیین و روایتگری رویدادهای دفاع مقدس و تحولات اخیر برای نسل جدید تأکید کرد.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بازگشایی مدارس به صورت حضوری فرصت ارزشمندی برای تقویت فرآیند تعلیم و تربیت و حضور مؤثر دانش‌آموزان در محیط مدرسه است و باید از این فرصت برای رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی آنان استفاده کرد.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس افزود: معلمان باید با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی و ابزارهای مختلف از جمله فیلم، تصویر، نمایش و برنامه‌های آموزشی، مفاهیم ایثار، فداکاری، مقاومت و دفاع از کشور را برای دانش‌آموزان تبیین و روایت کنند.

فرماندار عسلویه ادامه داد: دانش‌آموزان باید بدانند که نیروهای مسلح و رزمندگان کشور در مرزها از امنیت ایران دفاع می‌کنند و در کنار این تلاش‌ها، وظیفه دانش‌آموزان نیز درس خواندن، تلاش و افزایش توان علمی و مهارتی است.

توسعه فضاهای آموزشی

پاسالار با اشاره به اهمیت علم و دانش در آینده کشور گفت: دانش‌آموزان امروز، منابع انسانی و مدیران آینده کشور، استان و منطقه هستند و هر اندازه توان علمی و دانشی خود را افزایش دهند، نقش مؤثرتری در ساخت آینده ایفا خواهند کرد.

وی با اشاره به افتتاح و بهره‌برداری از مدارس جدید در شهرستان عسلویه اظهار داشت: ساخت و تجهیز مدارس از وظایف مسئولان است و در سال جاری نیز مدارس جدیدی در شهرستان آماده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است؛ در مقابل، دانش‌آموزان نیز باید با جدیت درس بخوانند و برای ساخت آینده منطقه تلاش کنند.

فرماندار عسلویه همچنین خطاب به خانواده‌ها تأکید کرد: با بازگشایی حضوری مدارس، خانواده‌ها باید همچنان توجه و جدیت لازم را در زمینه تحصیل فرزندان خود داشته باشند و ارتباط مؤثر و مستمری میان خانواده، مدرسه و دانش‌آموز برقرار شود.

پاسالار در پایان با قدردانی از معلمان، مدیران مدارس، خانواده‌ها، مسئولان، اعضای شورای تأمین و شورای اداری و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، برای دانش‌ آموزان عسلویه آرزوی موفقیت و پیشرفت در عرصه‌های علمی، آموزشی و اجتماعی کرد.

کد مطلب 6956390

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