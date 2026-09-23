نورالله عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آموزش صنایعدستی به زندانیان در قالب تفاهمنامه منعقدشده میان معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور و معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دنبال میشود و در استان اصفهان، جامعه هدف این برنامه ۱۰۰۰ نفر تعیین شده است.
وی افزود: در این طرح قرار نیست یک الگوی واحد آموزشی برای همه زندانیان استان اجرا شود، بلکه انتخاب رشتههای صنایعدستی بر اساس شرایط و ظرفیت هر منطقه انجام خواهد شد و هنرهای بومی هر شهرستان و منطقه در تعیین اولویتهای آموزشی مورد توجه قرار میگیرد.
آموزش با هدف ایجاد درآمد پس از آزادی
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: هدف این برنامه صرفاً برگزاری دورههای مهارتی و ارائه گواهی آموزش نیست، بلکه تلاش میشود مهارتی به مددجویان آموزش داده شود که پس از آزادی نیز قابلیت تبدیل شدن به فعالیت اقتصادی و منبع درآمد را داشته باشد.
عبدالهی تصریح کرد: به همین دلیل، در انتخاب رشتههای آموزشی باید چند موضوع همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله قابلیت آموزش، دسترسی به مواد اولیه، امکان تولید محصول، ظرفیت فروش و بازار و همچنین تناسب رشته با توانمندیها و ظرفیتهای موجود در هر منطقه.
وی گفت: اگر آموزش صنایعدستی به تولید محصول و ایجاد امکان درآمدزایی منتهی نشود، نمیتواند تمام ظرفیت خود را در حوزه توانمندسازی مددجویان به کار بگیرد؛ بنابراین در این طرح، مهارتآموزی با نگاه به مرحله پس از آموزش و حتی دوران پس از آزادی دنبال میشود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت گسترده صنایعدستی در مناطق مختلف استان اظهار کرد: اصفهان تنها به چند رشته شناختهشده صنایعدستی محدود نیست و در مناطق مختلف استان، هنرها و مهارتهای بومی متنوعی وجود دارد که میتوان با شناسایی دقیق آنها، بخشی از آموزشهای این طرح را بر همان اساس برنامهریزی کرد.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای بومی در این طرح از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست اینکه مددجو مهارتی متناسب با ظرفیت اقتصادی و هنری منطقه خود فرا میگیرد و دوم اینکه آموزش و تولید میتواند به استمرار برخی هنرهای بومی و انتقال مهارتهای آنها به نسلهای جدید کمک کند.
پیوند صنایعدستی، اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی
عبدالهی با تأکید بر نقش مهارتآموزی در توانمندسازی مددجویان گفت: یادگیری یک حرفه میتواند زمینه بازگشت فرد به فعالیت اقتصادی را فراهم کند و در صورت ایجاد امکان خوداشتغالی، بخشی از دغدغههای معیشتی فرد پس از آزادی را کاهش دهد.
وی ادامه داد: صنایعدستی از جمله حوزههایی است که میتواند با سرمایه اولیه محدود، آموزش مهارتی و تکیه بر توان فردی، امکان تولید محصول را فراهم کند و به همین دلیل در برنامه توانمندسازی زندانیان مورد توجه قرار گرفته است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در استان باید به گونهای باشد که میان سه موضوع مهارتآموزی، ظرفیتهای واقعی صنایعدستی مناطق و امکان اشتغال پس از آزادی ارتباط ایجاد شود و نتیجه آن صرفاً افزایش تعداد افراد آموزشدیده نباشد.
وی اضافه کرد: شناسایی رشتههای مناسب هر منطقه، بررسی ظرفیتهای موجود، برنامهریزی برای آموزش تخصصی و توجه به قابلیت اقتصادی محصولات از جمله موضوعاتی است که در روند اجرای این همکاری باید مورد توجه قرار گیرد.
عبدالهی گفت: این برنامه در عین حال میتواند فرصتی برای معرفی و استمرار بخشی از هنرهای بومی استان باشد؛ زیرا زمانی که یک مهارت بومی در قالب آموزش حرفهای و تولید محصول دنبال شود، امکان تداوم آن در چرخه اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل زندانهای استان اصفهان افزود: سازوکار اجرای دورههای آموزشی، شناسایی ظرفیتهای منطقهای و تعیین رشتههای اولویتدار در این همکاری مورد بررسی قرار گرفته است و هدف این است که آموزشها متناسب با شرایط واقعی هر منطقه طراحی و اجرا شود.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تأکید کرد: پیوند دادن آموزش صنایعدستی با اشتغال و معیشت، مهمترین رویکرد این طرح است و در کنار آن، حفظ و تقویت هنرهای بومی و حمایت از اقشار آسیبپذیر نیز دنبال میشود.
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