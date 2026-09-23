سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول یک فقره نیابت و حکم جلب متهم متواری از سوی مراجع قضائی مبنی بر کلاهبرداری کلان مالی، رسیدگی سریع و تخصصی به این پرونده در دستور کار ویژه مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات میدانی و فنی به‌عمل‌آمده مشخص شد فردی سودجو با معرفی کذب خود به‌عنوان فعال و دلال عمده سنگ‌های ساختمانی، اقدام به جلب اعتماد مال‌باخته کرده و تحت عنوان تأمین و تحویل حجم بالایی از سنگ ساختمانی، مبلغ ۸۵ میلیارد ریال وجه نقد دریافت و بلافاصله محل سکونت و فعالیت خود را ترک کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در ادامه تصریح کرد: با توجه به اهمیت پرونده و لزوم استیفای حقوق شاکی، مأموران انتظامی با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، پایش‌های میدانی و رصدهای هوشمندانه پلیسی، سرانجام موفق شدند رد پای متهم را در یکی از مخفیگاه‌های موقت وی شناسایی کنند.

سرهنگ سبحانی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی پلیس پس از اطمینان از حضور متهم و اخذ دستور قضائی لازم، در اقدامی غافلگیرانه و ضربتی وی را پیش از آنکه فرصت هرگونه عکس‌العمل یا فرار مجدد داشته باشد، زمین‌گیر و دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهم پس از مواجهه با ادله و مستندات محکم پلیسی، چاره‌ای جز اعتراف نداشت و به بزه ارتکابی خود معترف شد، خاطرنشان کرد: این فرد کلاهبردار پس از تشکیل پرونده تکمیلی و سیر مراحل قانونی، جهت صدور حکم نهایی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با تأکید بر هوشیاری فعالان اقتصادی و اصناف مختلف به‌ویژه در معاملات سنگین مالی، هشدار داد: شهروندان و فعالان بازار باید از هرگونه پیش‌پرداخت کلان به افراد فاقد هویت تجاری معتبر، کارگاه یا انبار مشخص و بدون ضمانت‌نامه‌های رسمی بانکی به‌شدت پرهیز کنند و معاملات خود را در بستر مراجع رسمی و قانونی به انجام برسانند؛ پلیس نیز در راستای احقاق حقوق شهروندان و امنیت اقتصادی جامعه، با سودجویان و متخلفان برخورد قاطع خواهد داشت.